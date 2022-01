Thierry Baudet veroordeelt intimidatie Sigrid Kaag en ziet oplossing voor verharding politiek: ‘Heropen het gesprek!’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft uitgebreid gereageerd op de fakkelpraktijken bij de woning van D66-leider en minister Sigrid Kaag. In een Twitterdraad veroordeelt Baudet de actie van Max van den Berg, maar stelt hij ook terecht dat FVD ook maar al te vaak gedemoniseerd wordt in de media én politiek. Om deze verharding in de politiek tegen te gaan ziet hij maar één oplossing: “Heropen het gesprek.”

“Sigrid Kaag geïntimideerd voor haar huis,” schrijft Thierry Baudet. “Vreselijk natuurlijk. En dit weekend: geüniformeerde antifa’s die verfbommen gooien tegen het FVD kantoor. Ook onacceptabel (al heb ik daar vrijwel geen verontwaardiging in de media over gezien).”

.@SigridKaag geïntimideerd voor haar huis. Vreselijk natuurlijk. En dit weekend: geüniformeerde antifa’s die verfbommen gooien tegen het #FVD kantoor. Ook onacceptabel (al heb ik daar vrijwel geen verontwaardiging in de media over gezien). Maar het politieke klimaat verhardt 1/7 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 6, 2022

Daar heeft hij natuurlijk een punt mee. Want inderdaad, toen antifa-terroristen een verfbom gooiden op het kantoor van FVD reageerde vrijwel niemand daar geschrokken op, niet in de media tenminste. En dan hebben we niets gezegd over het feit dat de straatterroristen daadwerkelijk begeleid werden door politieagenten, die helemaal niets deden om hen tegen te houden.

Verharding

“Maar het politieke klimaat verhardt,” gaat Baudet verder, “en ik maak me oprecht zorgen. Zeggen dat dit komt door onze partij of onze standpunten is absurd. De maatschappelijke spanningen lopen op doordat het debat over de krankzinnige coronasituatie al bijna twee jaar niet op inhoud wordt gevoerd. Journalistiek en kartel hebben een cordon gecreëerd waarin geen kritische stemmen meer doordringen. Nooit zie je aan debattafels of in kranten een ander geluid.”

Dat klopt natuurlijk helemaal. Andersdenkenden worden systematisch de mond gesnoerd. Dat is ook waarom de kartelianen de fakkelactie direct gebruikten om FVD zwart te maken. Ze willen gewoon dat die partij verboden wordt.

“Wij, de ‘wappies,’ worden ontzettend gedemoniseerd, waardoor de haat jegens ons (en de veiligheidsdreiging enorm toeneemt,” legt Baudet vervolgens uit. “Omgekeerd hebben de mensen die het niet eens zijn met het radicale, extreme beleid, daardoor ook nergens houvast aan.” Want “hun mening en die van hun idolen wordt verwijderd van sociale media, belachelijk gemaakt in de pers, en zelfs verboden door rechters (zoals mij overkwam.”

De oplossing

Daar is geen woord van gelogen. Maar er is goed nieuws, want Baudet heeft ook een oplossing in gedachten. “Dit is een oproep aan journalisten en kartelleden van goede wil: stop deze polarisatie. Heropen het gesprek. Op inhoud. Niet met [een] vooringenomen, hautaine houding. Maar écht geïnteresseerd,” legt de FVD’er uit.

“Wat zijn we nou aan het doen, als samenleving, met die lockdowns, die prikken, die politierepressie van demonstraties? Wat ís de rol van het WEF? Wat is de Great Reset? En wíllen we dat wel? Waarom wordt de uitvinder van de mRNA-techniek die onlangs de noodklok luidde over de vaccins nergens geïnterviewd?”

“Onze meest fundamentele grondrechten worden ingeperkt,” eindigt hij zijn Twitterdraad, “maar niemand heeft het erover en niemand onderzoekt de redenen daarvoor. Echt, jongens. Heropen het gesprek. Dat is de weg vooruit.”

Gaat niet gebeuren

Natuurlijk heeft Baudet helemaal gelijk. Maar er is jammer genoeg één klein probleem: het kartel heeft helemaal geen behoefte aan het oplossen van deze situatie, aan het wegnemen van spanningen.

Deze types geloven gepassioneerd in de toekomstvisie van technocraten als Klaus Schwab, en ze werken er hard aan om die visie werkelijkheid te maken. Het is helemaal niet hun bedoeling om daar een “debat” over te hebben, laat staan een normaal gesprek.