Hypocriete karteljournalisten (Telegraaf) misbruiken fakkeltokkie om FVD de mond te snoeren

Toen de gestoorde fakkeltokkie Max van den Berg gisteravond bij Sigrid Kaag op de stoep stond wist je: dit gingen tegenstanders van FVD uitbuiten. Want alles dat er gebeurt is altijd de schuld van Forum voor Democratie. Ze willen die partij ten koste van alles verbieden. En ja hoor, meteen nadat Van Den Bergs video online verscheen gingen alle leden van het kartel los op Thierry Baudet en Gideon van Meijeren.

Pieter Klein van RTL Nieuws noemt FVD niet bij naam, maar het is natuurlijk duidelijk over wie hij het heeft. “Zouden degenen die oproepen tot ‘verzet’ svp eindelijk íets kunnen matigen?” schrijft hij. “Woorden hebben betekenis.”

Doodsbedreigingen aan politici. Vandaag intimidatie en ‘huisbezoek’ met een fakkel. Fascistoïde methoden.

Huiveringwekkend. Zouden degenen die oproepen tot ‘verzet’ svp eindelijk íets kunnen matigen? Woorden hebben betekenis. — pieter klein (@pieterkleinrtl) January 5, 2022

Met andere woorden, als je oproept tot politiek en burgerlijk verzet tegen het systematisch schenden van de grondrechten zorg je ervoor dat mensen met een fakkel voor de deur van Sigrid Kaag staan. Totaal achterlijk natuurlijk, maar Klein krijgt het wél uit zijn vingers.

Ook VVD-poppetje Afshin Ellian doet een duit in het antidemocratische zakje. “Wanneer neemt Thierry Baudet eindelijk verantwoordelijkheid voor het mobiliseren van instabiele mensen,” aldus de vader van een prominent VVD-Tweede Kamerlid. “Stop intimideren en bedreigen van politici en opiniemakers!”

Wanneer neemt @thierrybaudet eindelijk verantwoordelijkheid voor het mobiliseren van instabiele mensen? Stop intimideren en bedreigen van politici en opiniemakers! https://t.co/KzK6Y2NxNI — Afshin Ellian (@AfshinEllian1) January 5, 2022

Natuurlijk bedreigt Baudet nooit iemand. Datzelfde geldt voor zijn collega’s van FVD. En wat betreft die zogenaamde “complotten,” dat zijn gewoon keiharde feiten, legt ook Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen uit:

Het gaat VEEL verder dan “participeren” in haar geval. Uit de #WEFpapers blijkt dat Kaag een soort WEF-projectleider is en de facto verantwoordelijk is voor de implementatie van WEF-beleid. Daar hebben we de volgende aanvullende vragen over gesteld: https://t.co/qo8m7B0feu https://t.co/CqZfdxpWkA — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) January 5, 2022

De tweets van Ellian zijn natuurlijk al misselijkmakend, maar wacht! Telegraaf-muppet Nausicaa Marbe maakt het vervolgens nóg erger.

Want, stelt zij, de fakkeloptocht “is direct gevolg van Forum-politici die naast posters van Kaag en Rutte hun aanhang ophitsen om in ‘verzet’ te komen tegen ‘de misdadigers’ en beloven ze op te pakken en voor ‘tribunalen’ te slepen. Direct aanzetten tot geweld dus en zat kwaadgezinden die mee willen doen.”

Dit is direct gevolg van #Forum-politici die naast posters van Kaag en Rutte hun aanhang ophitsen om in ‘verzet’ te komen tegen ‘de misdadigers’ en beloven ze op te pakken en voor ‘tribunalen’ te slepen. Direct aanzetten tot geweld dus en zat kwaadgezinden die willen meedoen. https://t.co/JPKO8gnAlo — Nausicaa Marbe (@nausicaamarbe) January 5, 2022

Vervolgens stelt dit mens in een tweede tweet dat FVD bij wet aangepakt moet worden. Dus uh, zeg maar dat, uh, FVD-politici voor het tribunaal gesleept moeten worden.

Aangifte van aanzetten tot geweld. @Het_OM, om te beginnen. Forum voert geen ‘debat’ maar verspreidt desinformatie en zaait haat gericht tegen politici met bekende adressen en roept op tot actie tegen ze. — Nausicaa Marbe (@nausicaamarbe) January 5, 2022

En de belachelijke Wierd Duk – ook van De Telegraaf trouwens (notice something here?) – is het daar helemaal mee eens:

Als oproepen tot gerechtelijke vervolging “oproepen tot geweld is,” dan heeft Marbe zich daar dus zelf ook schuldig aan gemaakt. Ziet ze dat zelf niet of interesseert die hypocrisie haar niet? Als ik het kan inschatten is het tweede het geval: dit gaat niet om ethiek bij deze mensen, maar om macht.

En kijk, nog eentje die wil dat “deze idioten” gestopt worden. “Want dit kunnen we niet ongestraft voorbij laten gaan.”

Hoe kan je deze idioten stoppen? Want dit kunnen we niet ongestraft voorbij laten gaan. — Peter van Dijken (@JPvanDijken) January 5, 2022

Alweer geldt: als FVD’ers iets zeggen over tribunalen dan is dat “oproepen tot geweld,” maar vervolgens roepen kartelianen zélf dat FVD’ers vervolgd moeten worden. Dus ze doen steeds weer letterlijk waar ze de andere kant van beschuldigen.

Je kunt maar tot één conclusie komen: het wangedrag van de geflipte Max van den Berg is voor deze types een middel – een excuus – om FVD de mond te snoeren.

Niemand trapt in de hypocrisie

Gelukkig zijn er behalve kartelianen zelf maar bar weinig mensen die in deze spelletjes trappen. Rapper Kafka stelt bijvoorbeeld dat hij Van den Berg kent. En nee, Van den Berg is niet eens aanhanger van FVD. Hij steunt “Jezus Leeft.” Dus als je iemand hiermee in verband wilt brengen dan die groep.

Rapper Kafka kent de fakkeldrager: “Is geen FVD-kiezer maar aanhanger van Jezus Leeft.” Ondertussen gebruikt het journalistieke tuig deze kans om FVD de mond te snoeren https://t.co/xan0BjbBY6 — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) January 6, 2022

Yernaz Ramautarsing geeft aan dat de enigen die schuldig zijn de daders zijn. Als je dat principe loslaat kom je in een heel enge wereld terecht:

Jawel de daders zijn schuldig en alleen de daders. Stop met deze achterlijkheid! https://t.co/8Ob81vD46a — Yernaz Ramautarsing (@YerRamautarsing) January 5, 2022

Jan Dijkgraaf doet ook een duit in het zakje. Oké, zegt hij, als Baudet en co. hiervoor verantwoordelijk zijn, wie pakken we dan aan voor de moord op Pim Fortuyn?

Ik wil hier best in meegaan. Maar wie stuurde Volkert dan aan? — Jan Dijkgraaf (@jndkgrf) January 5, 2022

Svennus J. Max heeft nog wel meer namen:

Aanslag op Janmaat? Kosto? Dit is echt zo'n glijbaan die we niet op moeten willen met zijn allen. — Svennus J. Max (@SvensTweet) January 5, 2022

Oh, en hoe zat dat recent met de brand/rook/verfbom op het hoofdkantoor van Forum in Amsterdam? Wie houden we daar verantwoordelijk voor? Welke opiniemakers en politici?

En wie waren de schuldigen voor de brand/rook/verfbom op het forum kantoor? — Richard Steenvoorden 🌱 (@Reezyard) January 5, 2022

Concluderend

Geweld is fout. FVD roept nooit op tot geweld. Max van den Berg is een geflipte psycho. Alle figuren die fakkelman gebruiken om FVD te pakken spelen puur een politiek spel. Deze outrage draait alleen om macht, niet om ethiek.

En al die figuren die liegen, bedreigen, en deze situatie met de fakkeltokkie misbruiken om een politieke tegenstander uit te schakelen kunnen zijn zielige opportunisten.