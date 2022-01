BoerBurgerBeweging hekelt continue gebrekkige communicatie kabinet: ‘Het belang van ventilatie ontbreekt’

De BoerBurgerBeweging is niet blij met de gebrekkige communicatie vanuit het kabinet. Nu de scholen binnenkort weer heropenen is het belangrijk om het belang van goed ventileren duidelijk naar scholen te communiceren. Helaas doet het kabinet dit opnieuw niet. Eigenlijk gebeurt dit al de gehele crisis niet.

De rol van aerosolen en ventilatie is in eerste instantie maandenlang niet erkend door het kabinet – en ook niet door de WHO – maar tot op de dag van vandaag benadrukt het kabinet het belang van goede ventilatie niet genoeg. De PVV heeft in het verleden al openlijk geklaagd over RIVM-directeur Jaap van Dissel en het kabinet, dat zij maandenlang achter de feiten aan liepen.

Ook de partij van Caroline van der Plas, de BoerBurgerBeweging, hekelt zich aan de gebrekkige communicatie door het kabinet. Maandag openen middelbare- en basisscholen weer de deuren, en om dit goed voor te bereiden is het juist belangrijk om duidelijk te communiceren dat goede ventilatie een groot verschil maakt. Maar opnieuw is hier geen spoor van te bekennen:

Communicatie blijkt een lastig aspect voor het kabinet. Alweer ontbreekt het belang van ventilatie in de nieuwe #coronaregels omtrent het heropenen van de scholen! @MinVWS https://t.co/xbqY0ftrwl — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) January 5, 2022

Op deze manier blijft het ministerie van Volksgezondheid maar aan rommelen. Wanneer de scholen weer openen en er wordt slecht geventileerd is het een kwestie van tijd voordat blijkt dat scholen opnieuw brandhaarden zijn. Goede ventilatie en regels omtrent ventileren kunnen een groot verschil maken. Dit duidelijk communiceren kan een hoop ellende voorkomen. Helaas zijn er nog steeds nukkige ambtenaren bij VWS die dit steevast ontkennen of vergeten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

We moeten dan ook niet raar opkijken als scholen opnieuw kampen met veel besmettingen. Toch moet gezegd worden dat er vanuit de oppositie vaak genoeg gewaarschuwd is. Maar bij VWS wil men gewoon niet luisteren.