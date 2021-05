PVV-leider Wilders furieus na aerosolen-nieuws: ‘Maurice de Hond had 100% gelijk en Jaap van Dissel verdient ontslag’

PVV-voorman Geert Wilders is absoluut niet te spreken over het zojuist bekend geworden aerosolen-nieuws. 13 maanden geleden schreef Maurice de Hond al over de rol van aerosolen, en de PVV heeft dit fenomeen ook meerdere keren aangekaart in de Tweede Kamer. Maar niemand wilde luisteren, en nu doet de WHO alsof ze iets ‘nieuws’ hebben ontdekt.

De WHO erkent, eindelijk, de rol die aerosolen spelen bij besmettingen. Maar dit is rijkelijk laat, Wilders zei eerder al ‘dat we dit al een jaar roepen’. Maar niemand wilde luisteren, De Honds kritieken werden niet gehoord en ook de PVV, die de aerosolen-kwestie in de Tweede Kamer aankaartte, werd niet gehoord.

Volgens de PVV-leider had men veel ellende kunnen voorkomen als men gewoon naar de pleidooien had geluisterd. Hij is dan ook van mening dat Jaap van Dissel een ‘ontslag verdient’.

Hij – @mauricedehond – had 100% gelijk over de belangrijke rol van aerosolen bij de verspreiding van #Corona! Maar kabinet/RIVM negeerden hem en talloze pleidooien hierover van @FleurAgemaPVV en mij ook. Veel ellende had kunnen worden voorkomen. Van Dissel verdient ontslag. https://t.co/OoPg7zAYEc — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 4, 2021

Voor De Hond was het ook reden om zijn artikel, wat dus van 2 april 2020 is, te herplaatsen. Een jaar later, en na vele pogingen van De Hond en de PVV om dit probleem aan te kaarten, is men zich gaan realiseren dat aerosolen wel degelijk iets zijn om rekening mee te houden.

Krijgt zo iemand als De Hond nu excuses aangeboden vanuit het kabinet en het OMT, omdat ze dit gegeven dus een jaar lang hebben laten liggen op de plank? Waarschijnlijk niet, minister De Jonge zal wel weer met een slecht excuus op de proppen komen.