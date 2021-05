WHO erkent eindelijk rol aerosolen bij verspreiding. PVV-leider Wilders : “Dat roepen we pas een jaar…”

Uit nieuw onderzoek wordt nog maar eens bevestigd dat aerosolen, piepkleine deeltjes in de lucht, een rol spelen bij een besmetting gedurende deze pandemie. Het WHO erkent, naar aanleiding van dit onderzoek, nu ook de rol van aerosolen. Rijkelijk laat, aangezien velen dit al bijna een jaar roepen. PVV-leider Geert Wilders wordt moedeloos van dit nieuws.

Het WHO lijkt ook eindelijk wakker te worden van een eeuwig durende winterslaap. De VN-instantie erkent eindelijk dat aerosolen een belangrijke rol spelen bij besmettingen. Ook zij omarmen het advies nu om goed te gaan letten op ventileren. Iets wat Nederlandse critici al langere tijd roepen. Reden voor Wilders om men hier nogmaals aan te herinneren dat men bij de WHO wel erg traag van begrip is.

Dat roepen we pas een jaar…. https://t.co/Rp5zKlzawE — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 3, 2021

Bij Nieuwsuur meldt men dat de WHO de rol van aerosolen erkent en ook direct een advies erover geeft: “Wat ze ook expliciet zeggen is dat je drukke, en slecht geventileerde binnenruimtes moet mijden. En langdurig contact met mensen moet vermijden. Dit is een concreet en opvallend verschil met het Nederlandse beleid.”

Wat helaas maar al te waar is. In Nederland hadden we al enkele critici, zoals Maurice de Hond, die vroegtijdig het aerosolen-punt op de agenda zetten. Politici hebben de kritieken overgenomen maar de overheid doet er, vooralsnog, vrij weinig mee.

Een 2 luik van het ranzige spel van de media.

Met in het bijzonder dat van @mkeulemans pic.twitter.com/ONlDwzjsYE — Aɱαʋ3ʅ (@PoemPie_Loempie) May 4, 2021

Mocht de overheid nu, naar aanleiding van de WHO, alsnog haar advies gaan aanpassen zal dit een flinke schoffering zijn van critici in Nederland die dit al een jaar roepen. Onze overheid is lange tijd geleden al gewaarschuwd hiervoor, maar heeft er tot op heden vrij weinig mee gedaan. Wat men toch een flinke blamage mag noemen.