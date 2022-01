Hugo de Jonge wakkert de haat tegen ongevaccineerden aan: “We hebben te veel begrip voor weigeraars!”

Bij Op1 wakkerde minister voor ‘Volksgezondheid’ Hugo de Jonge donderdagavond het vuurtje van verdeeldheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden weer eens flink aan. Want, zei hij, hij heeft totaal geen begrip voor mensen die zich niet laten vaccineren. Ze moeten de mouw opstropen en die prik laten zetten. Stelletje onmensen!

Aangezien het journaille en de politiek hoegenaamd heel “geschrokken” gereageerd hebben op de achterlijke actie van fakkeltokkie Max van den Berg zou je denken dat ze er nu alles aan doen om de stemming te matigen. Om mensen bij elkaar te brengen en de kalmte te bewaren, zoals Thierry Baudet gisteren probeerde met een prima statement.

Hugo de Jonge gaat los op ongevaccineerden

Maar nee, niets is minder waar. Want het kabinet heeft juist Hugo de Jonge naar voren geschoven om maar weer eens keihard af te geven op ongevaccineerden. Dat deed de CDA’er gisteravond bij Op1. En ja, hij ging weer eens helemaal op het orgel.

“Ik heb geen begrip voor mensen die geen prik willen,” aldus De Jonge. Dat is natuurlijk al troublerend, maar wacht, het wordt nog erger. Want hij ging verder: “We hebben veel te veel begrip voor die kleine groep weigeraars. Ik heb dat niet begrepen.”

Coronaminister @hugodejonge over vaccinatieweigeraars: “Ik heb geen begrip voor mensen die geen prik willen. We hebben veel te veel begrip voor die kleine groep weigeraars. Ik heb dat niet begrepen.” #Op1 pic.twitter.com/6B1X1QZJsT — Op1 (@op1npo) January 6, 2022

Het geschifte is dat het helemaal niet aan deze fanaat is om ongevaccineerden te begrijpen – of niet. Het is hún lichaam. Als zij zich niet willen laten “prikken” dan is dat aan hén. Zij bepalen wat er in hun lichaam gespoten wordt (of niet). De mening van meneertje De Jonge doet er simpelweg niet toe in dat verband.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar we leven tegenwoordig in tijden waarin ministers denken dat ze dit soort wanstaltige uitspraken gewoon kunnen doen. Triest.