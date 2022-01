Haha! Walgelijke hypocriete Tweede Kamer zoekt ruzie met Gideon van Meijeren

Het was vandaag weer eens heerlijk om te zien. De hele Tweede Kamer zocht ruzie met Gideon van Meijeren (FVD). Want hij vindt dat het coronabeleid “crimineel” is. En dat mag niet. Want alleen het partijkartel mag een mening hebben over dit soort zaken.

De walgelijke voorzitter van de Tweede Kamer snoerde FVD-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren vandaag de mond omdat hij opriep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Deze uitspraak werd hem ontlokt door het hypocriete partijkartel. Want, oh, oh, het was heel erg dat hij wilde.

D66’er Vera Bergkamp beweerde dat dit “in strijd met het reglement van orde” is omdat het neerkomt op “wetteloosheid.” Ze ontnam Van Meijeren daarom het woord en legde het debat stil.

Dat is je reinste gekkigheid. Alle leiders van burgerrechten riepen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Het is geen wetteloosheid maar juist een actie om de meest fundamentele rechten van de mens te beschermen. Namelijk onze mensenrechten.

Burgerlijke ongehoorzaamheid is je verzetten tegen wetten die in strijd zijn met de belangrijkste grond- en mensenrechten. En dit moet ook nog eens per definitie geweldloos gebeuren.

Volgens Bergkamp mag dat niet, zo’n oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Van Meijeren vond dat je reinste onzin en drong aan op een juridisch onderzoek. Want, zei hij, het zou te gek zijn als dat echt zo is. Burgerlijke ongehoorzaamheid was immers de basis van het verzet tegen Apartheid, tegen racisme in Amerika, en ga zo maar door.

Daarna begon het debat weer. Maar de ranzige D66-voorzitter probeerde Van Meijeren dus de mond te snoeren – en dat nog voordat hij zelfs maar begon aan zijn relaas. Want, inderdaad, ze begonnen met ‘interrupties’ voordat hij zelfs maar één woord gezegd had.

Deze vrouw is veruit de meest verschrikkelijke voorzitter in de geschiedenis van het parlement. Wat een ongelooflijke neppert.