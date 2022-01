Historisch! FVD heeft maar liefst 60.000 nieuwe leden en is VERUIT de grootste partij van Nederland

Een week of twee voor het einde van 2021 kondigde Forum voor Democratie aan dat de partij graag het jaar wilde eindigen met maar liefst 60.000 betalende leden. In Nederland is zoiets tegenwoordig ongekend. Het zou de partij anderhalf a twee keer groter maken dan de grootste kartelpartij. En vandaag is er nieuws: het is ze gelukt. Meer dan 60.000 Nederlanders zijn betalend lid van de club van Thierry Baudet, Gideon van Meijeren, Pepijn van Houwelingen, Simone Kerseboom en Freek Jansen. Ongekend, echt!

Als je vandaag de website bezoekt van Forum voor Democratie zie je daar vuurwerk en in grote gouden letters: 60.000 leden! Want ja, het is FVD gelukt om zo ontzettend veel leden te verzamelen. Dat ze op koers lagen was al een paar dagen duidelijk; ze gingen op een gegeven over de 55.000 heen, en elke minuut bleef er een nieuw lid bij komen. Dagenlang.

Maar dat ze het echt gelukt is, is wel degelijk opzienbarend. Want in Nederland hebben politieke partijen gewoon niet meer dit soort aantallen betalende leden. 60.000 … dat is iets uit een heel, heel ver verleden, toen de verzuiling er nog was en politieke partijen veel meer waren dan “partijen”: het waren de politieke armen van hele culturele en sociale volksstammen. Iedere volksgroep had een eigen tv-zender, een eigen radio-zender, eigen magazines en kranten, eigen kerken (of juist weer niet), en dus een eigen politieke partij. Je werd daar dan lid van, je bleef lid, en je was daar trots op.

Tegenwoordig is dat niet meer zo… Alleen een handjevol gepassioneerde politieke obsessievelingen is nog lid van een politieke partij.

Normaal gesproken dan. Want Forum voor Democratie is gewoon heel duidelijk de enige echte volkspartij van Nederland. Iets anders kun je niet concluderen nu de partij maar liefst 60.000 leden heeft.