Hoe ziet de toekomst van online gokken in Nederland eruit?

Tegenwoordig word je op internet en televisie vol gegooid met reclames voor gokwebsites of casino spellen. Waarschijnlijk herken je beroemde voetballers als Wesley Sneijder (TOTO Casino) en Andy van der Meyde (BetCity Casino) die beroemde Nederlandse gokpaleizen aanprijzen. Wat niet veel mensen weten is dat het maken van reclame voor casino websites tot voor kort nog niet gereguleerd was. Maar tegenwoordig stelt de overheid scherpe voorwaarden aan de exploitatie van online casino’s, wat ertoe heeft geleid dat online gambling sites in Nederland veiliger zijn dan ooit – zie hier een overzicht van de bekendste partijen van dit moment.

Het verschil met vroeger zit hem tegenwoordig in een aangebrachte nuance in de wet Kansspelen Op Afstand (KOA). Deze wet is namelijk op 1 oktober van vorig jaar volledig op de schop gegooid, waardoor er nu nieuwe regels bestaan die paal en perk stellen aan online kansspelaanbieders en reclame. Met de inwerkingtreding van de hernieuwde wet KOA vragen zowel voor- als tegenstanders zich nog altijd af of de herziening wel het gewenste effect zal hebben. Of dat de negatieve gevolgen en bijeffecten door illegale gokbedrijven niet uit te roeien zijn.

Misschien heb je jezelf er ook wel een schuldig aan gemaakt. Even een klein zakcentje inzetten op een van de bekendere casino’s. Dat zou vast geen kwaad kunnen. Waarschijnlijk had je het niet eens door, maar wellicht ben je in het verleden zelf ook wel eens prooi ten prooi gevallen aan een van de vele online casino reclames op televisie of het wereldwijde web. Deze commerciële uitingen vertellen vaak niet alles, namelijk dat het heus niet altijd alleen maar prijs is bij het casino.

Er zijn namelijk wel degelijk risico’s verbonden aan online gokken en niet iedereen is daar goed van op de hoogte. Helaas zijn het vaak de jeugdige consumenten die vallen voor de sluwe reclame-uitingen van casino’s omdat deze leeftijdsgroep maar in beperkte mate de consequenties van wat een online casino bezoek overziet.

In het verleden was de schade van illegale casino’s duidelijk merkbaar. Zo makkelijk als het leek om geld te winnen op duistere casino sites. Zo moeilijk bleek het om je gewonnen geld er weer af te krijgen. Financiële wanpraktijken bij illegale gokbedrijven waren eerder regel dan uitzondering en bleken een bron van diverse malversaties. Bovendien zijn er talloze klachten bekend over gedupeerde personenen die te maken kregen met creditcard fraude of het lekken van persoons- of betaalgegevens naar derden.

Vernieuwde Nederlandse Aanpak

Tot oktober vorig jaar stonden er nog tientallen, zo niet honderden casino goksites, vrij ter beschikking tot de Nederlandse consument. Niet omdat deze casino sites legaal waren (het merendeel had niet eens een legale kansspelwetgeving), maar eerder omdat Nederlandse wetgeving niet voorzag in het verbod van publicatie van en reclame over Nederlandse casino sites. Deze partijen werden dus door gebrek aan wetgeving min of meer gedoogd in ons land. Verderop in dit artikel valt te lezen over de voorwaarden waaraan casino’s in Nederland moeten voldoen.

De ontwikkelingen in de online casino markt zijn veel in het nieuws te vinden de laatste tijd. Sommige nieuwsberichten liegen er dan ook niet om. De Kansspelautoriteit schatte de illegale gokmarkt op ruim €400 miljoen euro in 2019. Onderzoeksbureaus Regulus en Motivaction schatten deze zelfs op ruim €600 miljoen. Daar moest verandering in komen, zo stelde het Nederlandse kabinet. En de Rijksoverheid is in samenwerking met de Nederlandse Kansspelautoriteit aan de slag gegaan om een herziening van de Nederlandse kansspelwetgeving tot stand te brengen.

De Kansspelautoriteit is er duidelijk in op haar website. Er waren door gebrek aan wetgeving vele illegale gok bedrijven actief in Nederland met wel duizenden bezoekers per dag. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet werden dan ook een aantal scherpe maatregelen getroffen, waaronder:

Goksites zonder Nederlandse vergunning werden officieel verboden in ons land.

Casino sites die nog altijd op illegale wijze spellen bleven exploiteren, werden verplicht om per direct de website te sluiten op straffe van een dwangsom.

Bestaande casino sites werden verplicht gesteld om een Nederlandse kansspelvergunning aan te vragen, voordat er geëxploiteerd kon worden.

Er werden beperkingen gesteld aan het maken van commerciële reclame-uitingen op televisie en internet.

Online casino’s werden verplicht om proactief maatregelen te nemen die gebruikers in staat te stellen tot verantwoord gokken.

De financiële huishouding moet periodiek gerapporteerd worden.

Dwangsommen waren zo hoog (in sommige gevallen liepen die zelfs op tot in de miljoenen euro’s) dat het aantal illegale online gokbedrijven in de laatste maanden van vorig jaar exponentieel is gedaald. De voorwaarden voor het bemachtigen van de Nederlandse Kansspelvergunning waren niet mals. De nieuwe aanpak voorzag dus in een sterk aantal maatregelen die paal en perk moesten stellen aan illegale partijen enerzijds, en additionele voorwaarden voor bestaande legale aanbieders anderzijds.

Een aantal van de meest effectieve maatregelen voor bestaande aanbieders voorzagen erin dat aanvragers en gebruikers van een Nederlandse casino vergunning maar in beperkte mate reclame mochten maken. Daarnaast moest er periodieke financiële controle worden toegestaan, waarbij de Kansspelautoriteiten streng onderzoek doen naar de financiële huishouding van het casino.

Ook werden er regels opgesteld voor de bescherming van goksite bezoekers door een proactief verslavingspreventie beleid te eisen van de online casino exploitant. Daarbij werd aansluiting gezocht bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (ook wel bekend als het CRUKS-register). Dit register slaat informatie op van online gokkers, die hebben aangegeven dat diegene niet meer in staat is om zijn of haar gokverslaving een halt toe te roepen. Casino’s met toegang tot het CRUKS-register moeten hiermee probleemgokkers de toegang ontzeggen.

Gevolgen Voor De Nederlandse Online Gokken Markt

Met de inwerkingtreding van de vernieuwde wetgeving op 1 oktober van vorig jaar voorspelden bestuurders in de Nederlandse casino branche dat dit het begin zou zijn van een grote aanwas van nieuwe kansspel licentie aanvragers. Volgens René Jansen, de voorzitter van de Nederlandse Kansspelautoriteit, stonden we zelfs aan de vooravond van de aanvraag van tientallen nieuwe vergunningen. In de praktijk is deze voorspelling slechts gedeeltelijk uitgekomen.

Op het moment van schrijven zijn er namelijk nog altijd slechts een tiental online casino’s met Nederlandse kansspel licentie actief in ons land. Daarvan heeft nog niet eens iedereen een casino website live staan (als is dat wel de verwachting voor de nabije toekomst). De betere casino’s met Nederlandse kansspelvergunning van dit moment zijn onder anderen:

BetCity Batavia TOTO Holland Casino GG Poker Bet365 Bingoal LiveScore Bet

Deskundige op gebied van online casino gebruik DVJ Insights heeft wel een flinke toename van het aantal reclame uitingen waargenomen sinds de legalisering vorig jaar. Volgens de specialist is er zelfs een verdubbeling te zien van de markt. Zo werd er voor 1 oktober 2021 wekelijks nog €1,5 miljoen uitgegeven aan reclame-uitingen door casino bedrijven. Maar is er na die datum zelfs €3,5 miljoen op wekelijkse basis gespendeerd.

Ondanks de voorwaarden die er zijn gesteld aan het maken van reclame over online casino gebruik, heeft de nieuwe wetgeving dus wel het gewenste effect in economische zin. Het aantal illegale gebruikers is drastisch teruggebracht, en de hoeveelheid investeringen door legale casino’s in Nederland is flink toegenomen.

Hoe De Toekomst Eruit Ziet

Ondanks dat grote online casino’s nog geen Nederlandse licentie hebben bemachtigd, geeft het wel aan dat de casino markt in de lage landen nog altijd groeit. Grote buitenlandse partijen zoals Bwin, Betsson, Pokerstars en Betfair willen dan ook niets liever dan toegang krijgen tot de Nederlandse markt. Maar ook deze partijen hebben zich in het verleden schuldig gemaakt aan illegaal gokspellen exploiteren in Nederland en zitten dan ook zeker tot volgend jaar in het strafbankje voordat de vergunning door de Kansspelautoriteit kan worden toegekend.

De enorme groei die er vorig jaar werd verwacht is dan ook nog niet helemaal uitgekomen. Maar de verwachting is wel dat er, gelet op het aantal uitstaande licentie-aanvragen (op dit moment meer dan 30), op zeker moment een flinke toename zal plaatsvinden van vooral buitenlandse online casino goksites op Nederlandse bodem. Aan de maatschappelijke onrust die er momenteel heerst over de grote hoeveelheid reclame-uitingen door online casino’s zal dus naar verwachting niet snel een einde komen.