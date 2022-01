Jawel, het is hem gelukt: John de Mol heeft zichzelf neergezet als de meest onsympathieke man van Nederland

De aflevering van BOOS staat online, en voor veel mensen is het absoluut een eye opener. Het was, zoveel is duidelijk, een absoluut moeras bij TVOH. De ene mannelijke medewerker zat nog meer achter de vrouwtjes aan dan de ander. Er kwamen letterlijk tientallen klachten binnen bij BOOS, waaronder van verkrachting (door Ali B.). Oh, en Mr. Perfect Marco Borsato wordt ervan beschuldigd door meerdere minderjarigen dat hij zijn handjes niet thuis kan houden.

Hier is de hele aflevering. Op het moment van schrijven was de video al 1,5 miljoen keer gekeken. Dat zijn voor Nederlandse begrippen ongelooflijke cijfers.

De verhalen waar BOOS zich op focuste waren allemaal van jongevrouwen die aangaven misbruikt te zijn door kopstukken van TVOH. Ali B. werd onder meer beschuldigd van verkrachting. Jeroen Rietman van allerlei andere onverkwikkelijkheden. Een regisseur werd er ook uitgepakt, en – oh ja – Marco Borsato wordt er door meerdere minderjarige meisjes én hun moeders van beschuldigd dat hij aan hen heeft gezeten.

Jan Roos, die wat mij betreft álle recht heeft hier een mening over te hebben omdat hij met Roddelpraat al tijden achter dit verhaal aan zit, was dan ook onder de indruk van het programma.

Onder de indruk van de documentaire van @debroervanroos over The Voice. Knap en netjes gedaan. Ook sportief dat Roddelpraat hier wel credits kreeg. — Jan Roos (@LavieJanRoos) January 20, 2022

John de Mol gaat af

Als verrassing kwam John de Mol aan het einde van de documentaire ook een minuut of 20/25 langs. Hij wilde in de studio zelf antwoord geven op de vragen die BOOS hem gestuurd had.

Nou, dat was niet verstandig van de Capo di tutti Capi van de Nederlandse tv.

John de Mol heeft met zijn optreden in BOOS het erger gemaakt dan het al was. Heel hok vol roofdieren, maar vrouwen moeten het maar eerder melden. — Jan Roos (@LavieJanRoos) January 20, 2022

Wat ja, het was wel bizar om te zien. De Mol begon door zogenaamd verantwoordelijkheid te nemen en door te zeggen dat hij het heel erg vond allemaal, maar vervolgens kwam zijn verhaal erop neer dat het eigenlijk de schuld was van de vrouwen zelf. Díé hadden namelijk aangifte moeten doen of in ieder geval eerder moeten klagen. Dan had hij er wat aan kunnen doen. Ofzo. Dus voor hem is dat de les van dit hele gebeuren: vrouwen laat je horen, houd je niet stil! Pas na aandringen van Tim Hofman wilde hij ook nog wel zeggen dat die mannen natuurlijk met hun kladden van vrouwen moeten afblijven.

Ondertussen zei hij ook nog dat hij het zich niet kan voorstellen dat Borsato aan kinderen zou zitten (“dus die kinderen en hun moeders liegen?” Nou, zei De Mol, dat zal moeten blijken, maar hij gelooft echt niet dat Marco dit zou doen dus. Dus ja, ze liegen vindt hij). Oh, en dat Jeroen Rietbergen helemaal niet in een machtspositie zat. Want hij was “slechts” bandleider. Oké, ja, hij was ook Johns zwager, maar wat boeit dat nou?!

Daar trapt dus echt helemaal niemand in.

Op Twitter zijn de reacties dan ook niet mals:

John de Mol is een lul. — Marianne Zwagerman (@mariannezw) January 20, 2022

Is John de Mol niet gewoon een robot bij wie ze vergeten zijn empathie, normen en waarden en inlevingsvermogen up te loaden? — Tom Kreling (@TomKreling) January 20, 2022

John de Mol heeft dus net een uitzending gezien waarin jonge vrouwen zichzelf de schuld geven van seksuele interacties met ZIJN personeel. Maar hij begrijpt niet waarom ze hun mond niet open durven te doen en ziet dat als grootste probleem? #tvohgate #TheVoice #boos — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) January 20, 2022

Na enige contemplatie naar aanleiding van #BOOS is de voorlopige conclusie; What The actual fuck?! Geen woorden voor. En dan De Mol over Rietbergen. Geen macht. Dude. Check je eigen bankrekening en tentakels. De broer van je neef van je achternicht heeft indirect macht. Wauw. — Myrthe Hilkens (@MyrtheHilkens) January 20, 2022

John de Mol: ‘Binnen The Voice is geen plek voor vrouwen die niet aan de bel trekken’ #BOOS https://t.co/5rrXO6GGDk — De Speld (@DeSpeld) January 20, 2022

De vrouwen krijgen de schuld: ze moeten hun mond open doen. Bij The Voice was het allemaal goed geregeld, maar als vrouwen zich niet melden, tja… aldus John de Mol. #Boos #TheVoice #tvoh #tvohgate pic.twitter.com/2Pp9bvvg9q — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) January 20, 2022

John de Mol: I hope they learned (women) to open their mouths, speak up. WTF. Yes, make it their fault, their responsibility. #BOOS — Manja (@Manja_vk) January 20, 2022

"De cultuur moet veranderen zodat slachtoffers zich melden." Nee John de Mol, de cultuur en het gedrag moeten veranderen zodat er helemaal geen slachtoffers meer bijkomen.#BOOS — Cluit (@decluit) January 20, 2022

John de Mol heeft echt niet begrepen. Het feit dat slachtoffers niet aan de bel durven trekken, is dus niet het probleem. Het feit dat het gebeurt is het probleem. #BOOS #tvoh — Nick Kivits (@NickKivits) January 20, 2022

Wat een bazenactie om na de victimblaming van John de Mol af te sluiten met dit fragment #BOOS pic.twitter.com/8wwiSgXr8C — Dennis Gerritsen (@GerritDennissen) January 20, 2022

Samenvatting: Als je John de Mol hoort, snap je *precies* hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren bij #TOVH. Kijk hier naar The #BOOS of Holland https://t.co/I9AJhH85Ry — GeenStijl (@geenstijl) January 20, 2022

John de Mol wist meer dan waar hij naar handelde. Het gaat om minstens 4 verdachten: Ali, Marco, Rietbergen en een vooralsnog naamloze regisseur. Je hoort de bezem in de stem van De Mol waarmee hij zijn stoepje schoon veegt. Hij zegt nog net niet “Die wijven doen toch zelf mee?” https://t.co/DcHwYlvsIT — Bart (@BartNijman) January 20, 2022

Ja, het lijkt erop dat De Mol zijn eigen brand ongelooflijk beschadigd heeft.

