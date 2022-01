Roddelpraat! Jan Roos gaat LOS op TVOH: ‘Smerige maffiabende, John de Mol is de Capo di tutti Capi!’

Bij hun populaire programma Roddelpraat hebben Dennis Schouten en Jan Roos vandaag hard uitgehaald naar de serie-misbruikers van The Voice of Holland (TVOH). Het is daar, aldus Roos, “een smerige maffiabende.” Walgelijk!

“We vinden het verschrikkelijk voor de slachtoffers,” begon Jan Roos het Roddelpraat-item over de seriemisbruikers van TVOH. Want, zei hij, hij wilde dat wel even duidelijk maken, zéker omdat er op tv net wordt gedaan alsof John en Linda de Mol feitelijk de slachtoffers zijn. Onzin, aldus Jan terecht. “De slachtoffers zijn de slachtoffers. Zullen we dat zo houden?”

“Jeroen Rietbergen, bandleider van The Voice en toevallig de man van Linda de Mol. Linda de pinda heeft nu heel dikke tranen op haar wangetjes, heeft het uitgemaakt met Jeroen want ze is heel boos en geschrokken… Het rare is alleen dat al lang bekend is dat Linda dit al heel lang wist. Die wíst dit al.”

Want ja, Linda en Jeroen waren al een tijdje uit elkaar gegaan omdat die laatste was vreemdgegaan met deelnemers van The Voice. Of, zoals Jan het verwoordt: “Die naait alles met een hartslag” dat rondloopt bij dat programma.

“De grote grap is,” aldus Roos, “hij is op het matje groepen bij John de Mol. Al jaren geleden. Toen gingen ze even uit elkaar.”

“Dus Linda en John de Mol weten ervan dat dit een roofdier is. Dat deze man alleen maar achter zijn lul aanwandelt bij het programma The Voice.”

“John de Mol en Linda de Mol hebben gefaciliteerd dat Jeroen Rietbergen meisjes kon misbruiken,” concludeert Jan. “Die zijn onderdeel van het probleem, die zijn niet slachtoffer.” Want ja, dat is wat sommige Hilversumse gekken – waaronder Saskia van der Noort, het “gekke nichtje” van Roos – hilarisch genoeg beweerden de afgelopen dagen.

“Het klontert allemaal in elkaar. Eigenlijk is dit gewoon één maffiafamilie,” zei Roos terecht over de walgelijke De Molletjes. “Met John de Mol als bosses of bosses, de capo di tutti capi. Die zit er bovenop en die bespeelt iedereen, maar eigenlijk is dit een criminele organisatie.”

En ja, daar had hij een uitleg voor. “Want Jeroen Rietbergen” die speelt piano. “Maar in wiens band nog meer? Oh, daar zijn we weer: hallo, Marco Borsato! Dat is ook een viezerik, is het niet? Daar ligt ook een aangifte tegen.” En volgens Roos is het ook Borsato die vanavond gefileerd gaat worden door Boos, niet alleen Rietbergen en Ali B.

Kortom, het is één grote incestueuze club van beschuldigde misbruikers… en die allemaal dapper onder de mantel vallen van De Mol.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En er is veel meer waar dat vandaan komt. Want Roos en Schouten pakten TVOH én alle bekende ‘artiesten’ aan die hier iets mee te maken hebben gehad. Want Galjaard is de man van Wendy van Dijk, en Galjaard wist waarschijnlijk (als belangrijk kopstuk van RTL/Talpa) er óók van. En oh, Galjaard speelde met Rietbergen in een bandje.

Niet best. Maar oh, oh, oh. Jan had nog meer. Want, zei hij, het is bedrijfscultuur. Ook John de Mol zelf gebruikt, zei Jan, zijn positie om seks af te dwingen met vrouwelijk schoon. Zo vertelde Jan over een “bekende presentatrice” die naar De Mols woning ging om te onderhandelen over contractverlenging. En ja, daar probeerde hij het volgens Roos ook bij.

Of dat klopt? Weten we natuurlijk niet. Maar het waren interessante uitspraken van Roos, óók omdat hij zei ervan overtuigd te zijn dat er de komende tijd nog veel meer drek naar buiten gaat komen over de ‘normen en waarden’ in Hilversum.