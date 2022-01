Jongerenclub BIJ1 herdenkt misdadiger Lenin: ‘Hij was onder andere een voorvechter van gezondheidszorg en armoedebestrijding’

De politieke jongeren organisatie Radicaal, de jeugdtak van BIJ1, herdenkt vandaag de massamoordenaar en dictator Vladimir Lenin. Dat hij verantwoordelijk was voor de dood van miljoenen Oost-Europeanen en de moordlustige Tsjeka liet oprichten maakt de jongerenclub niet zo veel uit. Hij was een fervent anti-kapitalist en daarom een held.

De absurde Lenin-verering bij moderne anti-kapitalisten is even absurd als de wandaden van die andere dictator, Joseph Stalin, goedpraten – de jongerentak van de SP eerde in het verleden ook al Lenin.. Toch wordt Lenin op handen gedragen door de woke-rebellen van Radicaal, de jongerenafdeling van BIJ1. In hun ogen was Lenin een held. Een man die armoede en imperialisme bestreed.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door RADICAAL (@pjo_radicaal)

Dit zijn dezelfde woke-jongeren die de mond vol hebben van Westerse wandaden in de geschiedenis. Alles aan ons verleden is fout, maar de dictator Lenin is ironisch genoeg een held. Dit terwijl hij nogal wat misdaden op zijn kerfstok heeft staan:

Tijdens de Russische Revolutie en de Russische Burgeroorlog (van 1917 -1922) maalde hij niet om het lot van krijgsgevangen. De Rode Terreur heeft het leven gekost aan vele honderdduizenden mensen. Daarnaast heeft hij de Tsjeka opgericht, een bloedige geheime dienst die niet vies was van een verschrikkelijke moordpartij. Ook heeft Lenin de Povolzje Hongersnood op zijn geweten staan. In 1921-1922 vond er in de regio rondom de Wolga en de Oeral een verschrikkelijke hongersnood plaats die ongeveer 5 miljoenen mensen het leven heeft gekost. De hongersnood werd veroorzaakt door het beleid van Lenin, die alles zette op het oorlogscommunisme en de voedseldistributie – het zogeheten Prodrazvjorstka-beleid.

Klaarblijkelijk zijn deze feiten over Lenin niet al te boeiend voor Radicaal. Hij was een communist en antiwesters, en dan tellen misdaden ineens niet meer mee. Absurd.