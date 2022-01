‘Kapitein’ Erik de Vlieger pakt D66’er Sjoerd Sjoerdsma aan: “Een heel eng sujet”

Sjoerd Sjoerdsma van D66 hield zich lange tijd stil op sociale media. De reden: hij informateur Johan Remkes neergezet als een dronken mafkees. Maar nu Twittert hij weer volop. Ondernemer en podcaster ‘Kapitein’ Erik de Vlieger pakt hem daarop aan: “Een heel eng sujet.”

D66’er Sjoerd Sjoerdsma is zonder twijfel één van de engste meest nare mannetjes in de Tweede Kamer. Hij is een belangrijke adviseur van Sigrid Kaag. Daarnaast was en is hij “campagneleider” voor zijn partij.

In die hoedanigheid speelt Sjoerdsma de meest vieze spelletjes die je je maar kan indenken. De man gaat werkelijk over lijken.

Tijdens de formatie kon iedereen dat zien. Hij overspeelde zijn hand namelijk. Hoe? Door informateur Johan Remkes in de media neer te zetten als een verdwaasde dronkelap die nog voor de lunch zwaar beschonken was.

Sindsdien was Sjoerdsma publiek wat afwezig. Beter gezegd, hij verstopte zich.

Helaas is hij nu terug. De man plaatst weer belerende tweets als een echte Deugman. Bah.

Erik de Vlieger pakt Sjoerdsma aan

Ondernemer, bekende twitteraar én podcaster Erik de Vlieger vindt daar wat van:

Die held van een @swsjoerdsma durft weer te twitteren, zie ik. Na zijn Remkes geruchten alles even over laten waaien en weer opnieuw beginnen. Ik vind Sjoerdsma een heel eng sujet — Erik de Vlieger, Tweep des Vaderlands ⚓️ (@DevliegerErik) January 30, 2022

“Die held van een Sjoerdsma durft weer te twitteren, zie ik. Na zijn Remkes geruchten alles even over laten waaien en weer opnieuw beginnen,” aldus De Vlieger. “Ik vind Sjoerdsma een heel eng sujet.”

Daar is geen woord te veel aan gezegd, want dat is precies wat Sjoerdsma is.