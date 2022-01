Koninklijke Horeca Nederland-directeur komt met duidelijke boodschap: “Er zullen in de komende dagen zeker meer acties volgen”

De protestacties in de horeca waren gisteren een succes en daarom kan men de komende dagen zelfs nog meer acties verwachten. Met dat nieuws komt Koninklijke Horeca Nederland-directeur Dirk Beljaarts. De acties van gisteren hebben laten zien dat een heropening van de horeca wel degelijk kan.

De acties van gisteren hebben laten zien dat het kabinet snel met een antwoord moet komen, aldus de KHN-directeur. Gisteren heeft laten zien dat een verantwoorde heropening wel degelijk mogelijk was, want zelfs burgemeesters stonden achter de protesten en dus is het aan de regering om snel met een plan te komen:

“niet tien dagen te wachten om bekend te maken wat er met de horeca, cultuur en evenementen gaat gebeuren, maar om snel en eerder dit signaal ter harte te nemen”

De boodschap vanuit de horecawereld is duidelijk: het kabinet moet met een beter plan op tafel komen. Opnieuw ontbreekt het, tot grote frustratie van horecaondernemers, aan maatwerk vanuit de regering. Ondernemers zien dan ook liever een regionale aanpak. Het MKB kan zelf het beste om tafel gaan zitten burgemeesters om te kijken naar realistische en veilige plannen.

Nu wordt er nog continu gekozen voor een landelijke aanpak, een aanpak die met de week meer onder vuur komt te liggen. De vraag is dan ook hoe lang de huidige manier van aanpak nog houdbaar is. Het wordt wellicht tijd het kabinet zelf de teugels laat vieren en de provincies en gemeenten meer ruimte geeft voor een eigen aanpak.