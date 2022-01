Koninklijke Schouwburg Den Haag krijgt waarschuwing van handhaving: gaat toch door met protestactie

Vandaag vinden er op verschillende plekken in het land protestacties plaats door de culturele sector. De acties, genaamd Kapsalon Theaters, kunnen niet overal op steun rekenen. In Den Haag dreigde handhaving in te grijpen als men de actie doorzette. Het bestuur van de Koninklijke Schouwburg trok zich er weinig van aan en ging gewoon door.

Vanuit de culturele sector was er veel gemor te horen nadat bekend werd dat hun sector niet open mocht. Terwijl het land langzaamaan open gaat mogen onder meer theaters niet de deuren openen. Omdat de culturele sector het al zwaar genoeg heeft, besloten enkele theaters vandaag toch de deuren open te doen uit protest. Maar op veel plekken besloot de gemeente wel direct in te grijpen.

Zo ook in Den Haag. De protestactie bij de Koninklijke Schouwburg was nog niet eens begonnen of handhaving deelde al de eerste waarschuwing uit. Maar de directie trok zich hier weinig van aan.

Er is waarschuwing gegeven, maar directie zet door. De zaal gaat open. #Kapsalontheater — Den Haag Centraal (@DenHaagCentraal) January 19, 2022

De directie besloot uiteindelijk zelfs om een normale theatervoorstelling voor te schotelen aan de bezoekers.

De voorstelling in de Kon Schouwburg is begonnen. Officieel geen #Kapsalontheater maar gewoon als theater open. pic.twitter.com/Mss1Hws2O7 — Den Haag Centraal (@DenHaagCentraal) January 19, 2022

Toch lijken lokale autoriteiten anders te reageren dan bij de diverse protestacties van winkeliers de afgelopen weken. Toen werd er vaak genoeg een oogje dichtgeknepen door gemeenten. Helaas kan de culturele sector rekenen op een minder coulante houding. Dit terwijl het een sector is waar men juist met goede, veilige maatregelen kan werken.

In Amsterdam ging de Kapsalon Theater-actie wel gewoon door: