Winkeliers zijn lockdown zat en gooien vaker de deuren open: “De rek is eruit, bij iedereen”

Steeds meer winkels zijn geopend of kondigen aan binnenkort, ongeacht de lockdownregels, te openen. De rek is eruit bij veel winkeliers en ook het Nederlandse winkelpubliek wil weer kunnen winkelen. Brancheorganisatie INretail ziet de frustraties bij ondernemers alleen maar toenemen.

De burgerlijke ongehoorzaamheid gaat alleen maar groter worden, dat meent INretail-voorman Jan Veerman. Tegen de Stentor vertelt dat hij veel ondernemers van plan zijn om hun winkel op 15 januari te openen. Ongeacht van wat het kabinet vrijdag bekendmaakt.

In de gemeente Klazienaveen gaan bijvoorbeeld alle 140 winkeliers deze zaterdag gewoon open. Men heeft al de nodige plannen uitgedacht: “We zijn al bezig met voorbereidingen, zoals het plaatsen van hekken en het maken van extra instructies voor het publiek.”

Vorig jaar gebeurde hetzelfde in die gemeente, maar na een uur greep handhaving al in. Toch gaan dezelfde winkeliers opnieuw open terwijl er een lockdown is: “Een boete van 4000 euro is veel geld, maar veel ondernemers zeggen ‘we gaan toch naar de klote dus fuck you’.”

Het maakt pijnlijk duidelijk dat het water aan de lippen staat bij Nederlandse ondernemers. Ze zitten veelal in een uitzichtloze situatie en op hulp van de overheid kunnen ze ook niet rekenen. Opnieuw blijkt dat aanspraak maken op de NOW-regeling enorm moeilijk is. Het kabinet verzuimt namelijk om eens fatsoenlijk maatwerk te leveren, waardoor veel ondernemers buiten de boot vallen wat betreft financiële steun.