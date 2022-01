LOL! Onderzoek naar mensenrechten aan de VU blijkt gesponsord te zijn door China

Een onderzoekscentrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam doet onderzoek naar mensenrechten. Hoogleraren van dit onderzoekscentrum pleiten voor een andere kijk op mensenrechten in landen zoals China en nu wordt duidelijk waarom ze dat doen: ze worden namelijk gefinancierd door China.

De lange arm van Peking blijkt dus ook een vinger in de pap te hebben op een Nederlandse universiteit. De NOS heeft documenten in handen gekregen waaruit blijkt dat een onderzoekscentrum van de VU gefinancierd wordt door China. Niet geheel verrassend pleiten werknemers van dit onderzoekscentrum voor een alternatieve visie op mensenrechten.

Verschillende werknemers van het centrum bagatelliseren de wandaden en het foute gedrag van de Chinese regering. Hoogleraar Peter Peverelli meent dat de verhalen over werkkampen voor Oeigoeren “geruchten” zijn en dat men in Nederland gewoon graag loopt te China-bashen: “Xinjiang is gewoon mooi: mooie mensen, adembenemende natuur en lekker eten. En geen dwangarbeid, geen genocide, of welke leugens dan ook waar de westerse media mee komen.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De onafhankelijkheid van het onderzoekscentrum stelt natuurlijk niks voor, daarnaast is het ook een schande dat Nederlandse wetenschappers de communistische regering van China verdedigen. Terwijl het voor iedereen duidelijk is dat er schandalige dingen gebeuren in het land. Het moge ook duidelijk zijn dat China geen enkel middel schuwt om hun reputatie op te poetsen.