LOL, succes! Minister Yesilgöz wil het vieren van carnaval zien te verenigen met coronaregels

Volgens voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP zijn er niet genoeg boa’s om tijdens carnaval te handhaven. Burgemeester vrezen dat de afstandsregels en regels omtrent groepsvorming op straat niet zullen worden nageleefd tijdens het feest. En minister Yesilgöz (Justitie & Veiligheid) wil nu gaan praten over “een model” waarbij carnaval kan worden gevierd én de coronaregels overeind blijven. Succes!

Het lijkt er sterk op dat carnaval dit jaar niet door zal gaan. Als er carnaval zou worden gevierd dan móéten de coronamaatregelen wel van tafel, anders is het onmogelijk om het feest fatsoenlijk te vieren. Het is overduidelijk dat Yesilgöz nog nooit carnaval heeft gevierd, want dan had ze geweten dat cafés en feestzalen altijd helemaal volgepropt zitten met stomdronken carnavalsvierders.

“Yesilgöz zegt voorafgaand aan het gesprek twee dingen te weten: “Er zijn maatregelen, en mensen willen graag carnaval vieren.” Om die twee zaken te verenigen moet er “een model” worden gevonden”, aldus de minister via de NOS.

De voorzitter van de boa-vakbond en de burgemeesters lijken dat te begrijpen en wil voorkomen dat boa’s straks worden ingezet om dagenlang dronken feestvierders uit elkaar te houden en mensen te beboeten voor het meedoen aan een polonaise. Als je wil dat carnaval overal in het land uitmondt in een agressief feest, dan moet je op die dagen vooral boa’s door de straten laten patrouilleren.

En als je weet dat de cafés ram vol gaan zitten met mensen, dan moet die QR-code ook van tafel. Richard Gerrits stelt in dit NOS-artikel nog voor om polsbandjes te gaan gebruiken in plaats van het coronatoegangsbewijs, maar dat maakt voor de besmettingen dan echt niet meer uit. Of is iemand nog in de veronderstelling dat je na zes uur in een broeierig café nog een infectie kunt voorkomen? Laten we elkaar niet voor de gek houden…

Eigenlijk komt carnaval, dat eind februari begint, op een cruciaal moment. Tegen die tijd is namelijk overduidelijk dat de coronaregels kunnen worden geschrapt, maar het kabinet blijft zo krampachtig vasthouden aan het ineffectieve beleid dat daardoor heel carnaval kan worden verpest. Het zou wat dat betreft een perfect moment zijn om alle coronaregels te schrappen en het vertrouwen van de burger weer een beetje terug te verdienen. Maar ja, die QR-code moet en zal in stand worden gehouden hè…