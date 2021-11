Kabinet bang voor verantwoordelijkheid, durft geen landelijk verbod voor carnavalsfeesten en sinterklaasintochten aan

Het kabinet doet weer een ‘dappere’ poging om zelf zo min mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor het bezweren van de coronacrisis. Carnavalsfeesten en sinterklaasintochten hoeven volgens het kabinet niet te rekenen op een landelijk verbod. ‘Het is aan de burgemeesters om maatregelen te treffen’, aldus demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA).

Ergens is het natuurlijk prachtig dat het kabinet geen verbod op carnavalsfeesten en sinterklaasintochten af wil kondigen, waardoor ze in principe gewoon door kunnen gaan. Het gaat hier echter om de vraag of het verstandig is. En als de coronacijfers echt blijven oplopen, waardoor de ziekenhuisopnames ook blijven stijgen, dan is het antwoord heel simpel: nee.

Het demissionaire kabinet, dat zelf er alles aan probeert te doen om urgentiebesef te creëren bij de Nederlandse bevolking, durft wederom niet zelf verantwoordelijkheid te nemen en daadkracht te tonen. En dat is precies wat zorgt voor enorme onrust in de maatschappij.

Door de verantwoordelijkheid bij burgemeesters te leggen, zoals het AD meldt, riskeert men problemen. Als alle burgemeesters in Brabant zeggen de carnavalsfeesten niet door te laten gaan, maar in Limburg laten ze het wél doorgaan, wat is dan het resultaat? Brabanders gaan massaal naar Limburg en de rest van Nederland wordt boos op het ‘asociale en egoïstische’ Limburg. Het demissionaire kabinet trekt de handjes er vanaf en laat iedereen het mooi uitvechten.

Zelfs wanneer de carnavalsfeesten en sinterklaasintochten allemaal tiptop in orde zouden zijn, bijvoorbeeld door strenge controles van coronapassen, dan nog zal het mis gaan. Het levert altijd besmettingen op en zorgt voor nieuwe uitbraken, waarna het demissionaire kabinet alsnog over zal gaan tot nieuwe maatregelen. Iedereen weer boos natuurlijk, maar niet op het kabinet. Het is immers de schuld van burgemeesters en het ‘asociale carnavalsvolk’ dat eindelijk weer eens een feestje wilde vieren.

Het is de meest laffe houding die je als kabinet kunt hebben. Prima dat burgemeesters de mogelijkheid krijgen om de boel gewoon door te laten gaan, maar dan moet je na de tijd niet gaan lopen mekkeren dat de besmettingen weer oplopen. Had dan daadkracht en leiderschap getoond en de hele boel geannuleerd. Want hoe rot dat ook is (zeg ik als carnavalsliefhebber), het is dan tenminste consistent beleid dat de ernst van de crisis onderstreept.