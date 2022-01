Managementbureau Ali B. meldt dat onder vuur liggende rapper al zijn werkzaamheden neerlegt

Rapper Ali B. heeft na de uitzending van Boos besloten om al zijn werkzaamheden neer te leggen, dat meldt zijn managementbureau. Er loopt op dit moment een onderzoek naar de rapper en hij heeft daarom besloten dat het maar beter is om het werk neer te leggen de komende tijd.

De aflevering van Boos heeft het leven van de rapper en zijn gezin compleet overhoop gehaald, aldus het managementbureau zo meldt de Telegraaf. Er lopen op dit moment twee aangiftes tegen Ali B.:

“Dat hij op basis van de beschuldigingen al publiekelijk wordt veroordeeld, valt hem zwaar. Dit heeft Ali doen besluiten om zijn activiteiten als artiest, ondernemer en partner binnen SPEC voorlopig stil te leggen in afwachting van wat het Openbaar Ministerie zal besluiten omtrent de twee aangiftes die tegen hem gedaan zijn.”

Na de aflevering van Boos ontstond er, terecht, grote ophef in Nederland. De radiozenders van de NPO lieten al snel weten voorlopig geen enkel nummer van de rapper of Marco Borsato te draaien. Veel bedrijven willen logischerwijs op dit moment niet met beide heren worden geassocieerd.

De grote vraag is wat het Openbaar Ministerie allemaal nog gaat vinden in deze zaak. De aflevering van Boos liet pijnlijk zien wat een puinhoop RTL ervan maakte. Jarenlang konden misdragingen plaatsvinden waar nooit wat tegen werd gedaan. De #Metoo-schoonmaak heeft de Voice of Holland hard getroffen, maar het zal heus niet de enige werkplek in de tv-wereld zijn met zo’n giftige werksfeer. Na Boos zullen ongetwijfeld andere programma’s ook even onder de loep gehouden, zeker de programma’s waar Ali B. of Borsato ook aan mee hebben gedaan.