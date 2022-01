Cancelcultuur in actie: meisjesjagers Ali B. en Marco B. verbannen van NPO radio

Het gebeurt niet zo heel vaak tegenwoordig, maar heel af en toe hebben linkse waarden wel degelijk zin. Zo ook nu. Want radiozenders van de NPO hebben aangekondigd dat ze voortaan geen muziek meer spelen van Ali B. en Marco B., de twee sterren die door meerdere vrouwen (en in het geval van Borsato zelfs minderjarige meisjes) beschuldigd worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en erger.

De NOS bericht vandaag heel trots dat radiozenders van de NPO klaar zijn met Ali B. en Marco B. De grote bazen daar hebben de uitzending van BOOS gisteren ook gezien (niet zo gek, dat geldt voor maar liefst 7 miljoen Nederlanders) en hebben daarom besloten dat ze niets meer te maken willen hebben met deze twee viespeuken.

“We zien de schokkende verhalen in BOOS en de enorme verontwaardiging bij het publiek daarover,” aldus een woordvoerder van NPO Radio tegen de staatsomroep. “Daarom hebben we besloten om de muziek niet langer op te nemen in de playlists van de radiozenders van de NPO.”

Ali B. en Marco B. hebben zich vreselijk misdragen

Hugo de Jonge-steun en toeverlaat Ali B. wordt onder meer beschuldigd van verkrachting. En zelfs als dat uiteindelijk niet in een veroordeling resulteert ligt er nu genoeg bewijs op tafel waaruit blijkt dat hij zijn positie als jurylid en rap-magnaat totaal heeft misbruikt om seks te hebben met aspirant zangeressen.

En ja, dan hebben we het nog niet eens gehad over Marco B. die ervan beschuldigd wordt dat hij met zijn smerige kladden aan jonge, minderjarige meisjes heeft gezeten. Dat zegt niet één meisje. Nee, het zijn er minstens zés die zeggen dat hij het volstrekt normaal vond om aan hun kont te zitten en dergelijke. Dat misbaksel van een John de Mol kan dan wel impliceren dat die meisjes (en hun moeders) liegen, maar als het er zoveel zijn denkt een normaal mens toch echt: ‘Uhm… hier is wel héél veel rook.’

Eén meisje kan zoiets verzinnen. Twee? Oké, dat kan ook nog. Maar drie, vier, vijf, zés (waar we nu van af weten!)? Dank je de koekoek. Dat is in ieder geval de conclusie van héél veel kritische geesten op Twitter en andere sociale media.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar omdat wij natuurlijk niet écht van de cancelcultuur zijn hier toch maar even een video van een optreden van beide heren. Met elkaar. Gezellig. Want ze konden het zo goed met elkaar vinden.

Oh. En het was voor War Child.

Ha.