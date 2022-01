Nederlanders totaal niet optimistisch over nieuw kabinet. Geert Wilders: “Rutte 4 nu al fiasco. Niemand vertrouwt ze.”

De afgelopen dagen zijn de beoogde bewindspersonen bekend geworden. Er keren veel bekende gezichten terug in het kabinet. Dit tot ongenoegen van veel Nederlanders, want de beloofde politieke vernieuwing lijkt daarmee uit te blijven. Geert Wilders is van mening dat het nieuwe kabinet nu al een fiasco is.

De Telegraaf heeft bij de stelling van de dag gevraagd of lezers optimistisch zijn over het nieuwe kabinet. 9 op de 10 lezers zijn dit niet, een schamele vijf procent wel. Bedroevende cijfers dus voor een kabinet dat nog officieel moet beginnen.

Respondenten geven aan vooral teleurgesteld te zijn in de keuze van de bewindspersonen. Er keren veel oude bekenden terug, weliswaar op nieuwe posten maar van een vernieuwing kan men niet spreken. “Dezelfde poppetjes zitten weer op belangrijke plaatsen! Het is oude wijn in nieuwe zakken.”, aldus een respondent.

PVV-leider Geert Wilders concludeert dat niemand het nieuwe kabinet vertrouwt. En dat is niet heel gek, bijna een jaar lang werd er geroepen dat de oude bestuurscultuur op de schop moest en dat vernieuwing geen slecht idee is. Na ruim negen maanden formeren weten we definitief dat dit inhoudsloze woorden waren. We krijgen opnieuw hetzelfde voorgeschoteld.

Het nieuwe kabinet Rutte begint ten opzichte van de vorige kabinetten met een flinke achterstand. Het vertrouwen ligt enorm laag, zelfs op een dieptepunt. De grote vraag is hoe men dat in het torentje wil oplossen én of dit überhaupt wel op te lossen valt. De afgelopen maanden is er een duidelijke trend zichtbaar: nieuwe partijen schieten omhoog in de peilingen terwijl dit ten koste gaat van de gevestigde partijen.

Nederlandse kiezers lijken niet langer meer steevast in de mooie woorden van de gevestigde partijen te trappen. Dus voor het kabinet wordt het tijd dat ze daad bij woord voegen om het vertrouwen te herstellen.