Nederlandse immunoloog fakkelt OMT-advies voor mondkapjes af: ‘De bescherming is nul, fake’

Het Outbreak Management Team (OMT) kwam gisteren met het advies om voortaan mondkapjes buiten te gaan dragen en om voortaan de medische variant te gaan gebruiken. De Nederlandse immunoloog Carla Peeters moet helemaal niks weten van dit voorstel. “De bescherming is nul, fake”, aldus Peeters.

Binnen de medische wereld zijn de meningen verdeeld over het dragen van een zogeheten mondneusmasker. Volgens de Nederlandse immunoloog Carla Peeters heeft het geen nut om een mondkapje te dragen, het haalt namelijk niks uit. En het buiten dragen van zo’n mondkapje doet al helemaal niks. Het is volgens haar de grootste onzin, daarnaast is er geen enkel verschil tussen het dragen van een normaal mondkapje of een medische variant:

“Daarin zit geen enkel verschil. De bescherming is nul, fake. Het slaat nergens op en is de grootste onzin in de wetenschap.”, aldus Peeters tegenover Hart van Nederland.

Ook PVV-politica Fleur Agema vindt het OMT-advies nergens op slaan. Het RIVM heeft de afgelopen weken geen enkele buitensetting gemeld waar mensen vermoedelijk besmet raakten, dus om nu ineens te adviseren dat mensen buiten een mondkapje moeten dragen slaat nergens op. We weten inmiddels hoe belangrijk goed ventileren is om de besmettingskans drastisch te verlagen. Als er één plek is waar de ventilatie op orde is, dan is dat buiten.

OMT stelt mondkapjes voor in de buitenlucht. Totaal idioot! Week op week meldt ⁦@rivm⁩ NUL buitensettings als het gaat om plekken waar mensen vermoedelijk besmet raakten. NUL. NUL wetenschappelijke proportionaliteit. Dit is hoe je je draagvlak kwijtraakt. Hou op! pic.twitter.com/7V4DTNOMUx — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) January 10, 2022

Naast het feit dat dit OMT-advies volledig de plank misslaat, zorgt het ook voor verwarring. De laatste maanden heeft men eindelijk de belangrijke rol van goede ventilatie benadrukt, maar door nu stellig te roepen dat men buiten ook een mondkapje moet dragen lijkt het alsof de frisse buitenlucht ook niet veilig is. Terwijl dit idee gewoon niet waar is, buiten is de besmettingskans gewoon vele malen kleiner, zo niet nihil, vergeleken met een slecht geventileerde binnenruimte.

Het OMT ondermijnt op deze manier hun eigen status, door dit soort rare adviezen de wereld in te slingeren.