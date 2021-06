Immunoloog keert zich tegen coronamaatregel: ‘Mondkapjesplicht op middelbare scholen neigt naar kindermishandeling’

Immunoloog dr. Carla Peeters vindt het ronduit onverantwoord van de overheid om kinderen tussen de 12 en 18 jaar te blijven verplichten om mondkapjes te dragen op middelbare scholen. Zij meent dat de overheid de gezondheid van deze groep kinderen op het spel zet.

Wat Peeters betreft moet deze maatregel direct van tafel worden geveegd, zegt ze in HP/DeTijd. Volgens door haar aangehaalde onderzoeken is de kans dat een kind overlijdt aan een ernstige vorm van Covid-19 zeer laag (0,003 procent).

Ook wijst zij erop dat kinderen niet de belangrijkste verspreiders zijn van het coronavirus en dat de effectiviteit van het dragen van mondkapjes praktisch nihil is. Ze haalt daarvoor een onderzoek aan die het aantal besmettingen bij kinderen en docenten in Finland en in Zweden vergeleek. Finland heeft de scholen gesloten en Zweden hield ze open en zonder mondkapjesplicht. Er was geen verschil in het aantal infecties.

Positieve effecten zijn er dus niet of nauwelijks, terwijl de negatieve effecten steeds zichtbaarder worden. Peeters wijst op het feit dat het aantal kinderen met mentale problemen sterk is gestegen en beschouwt de coronamaatregelen als oorzaak daarvan.

Het verplicht dragen van een mondkapje verhoogt de kans op bacteriële infecties. “Tandartsen zien bij kinderen een maskermond, gekarakteriseerd door een toename in caries, tandvleesontsteking, gebroken emaille en een slecht ruikende adem. Dit wordt eroorzaakt door de vermindering van speeksel en dehydratie door te weinig drinken, waardoor normaliter de mondflora uit balans raakt”, aldus een door Peeters aangehaalde professor.

Tegelijkertijd gooit het de hele sociale dynamiek in de war en leidt het tot polarisatie en stigmatisering, vooral bij kinderen die om gezondheidsredenen geen mondkapje kunnen dragen. “Kinderen raken belast met een toenemend schuldgevoel over positieve testuitslagen, waardoor ook anderen verplicht in quarantaine moeten”, aldus Peeters.

Het wordt dus hoog tijd om de uitzondering voor middelbare scholen te schrappen en kinderen weer terug te brengen naar een normale situatie, want dit loopt uit de hand. Naast dat dit natuurlijk ontzettend vervelend is voor die kinderen, wordt de situatie alleen maar verergerd door het feit dat er lang niet altijd meer adequate hulp kan worden gegeven. De geestelijke gezondheidszorg had voor de coronacrisis al moeite om aan de zorgvraag te voldoen en raakt nu al helemaal overspoeld. Tijd dus om in ieder geval die ‘kraan’ dicht te draaien!