NOC*NSF roert zich plots ook een beetje. Een héél klein beetje: ‘Sportsector is cruciaal voor gezondheid!’

Het NOC*NSF heeft eindelijk iets van kritiek op het beleid van de tirannen van het regime Rutte (III en nu IV). Want, zegt de sportkoepel, eigenlijk zouden Nederlanders juist aangemoedigd moeten worden om te sporten. Dat is immers gezónd. En corona gaat om de gezondheid van de mensen. Toch?

NOC*NSF roert zich eindelijk. De sportkoepel laat namelijk weten dat uit eigen onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op de 3 Nederlanders denken dat ze veel minder fit zullen zijn als de lockdown verlengd wordt. Dit heeft trouwens betrekking op zowel hun lichamelijke als hun mentale gezondheid.

“Iedere sportmogelijkheid telt,” aldus Marc van den Tweel, algemeen directeur van de organisatie. “Daarom roepen we het kabinet dringend op om mogelijkheden voor sport te vergroten.”

“We verkeren,” gaat hij verder, “in een vitaliteits- en beweegcrisis waar we niet zomaar uit gaan komen.”

Vrijheid

Natuurlijk kunnen “we” daar wél degelijk zomaar uitkomen. Het enige dat daar voor nodig is, is dat het rampzalige, dictatoriale kabinet van Covid-tirannen een eind maakt aan de lockdown. Geef Nederland zijn vrijheid terug, en voor je het weet zijn Nederlanders geestelijk én lichamelijk weer net zo gezond als voor de lockdowns.

Maar ja. Of het kabinet dat doet is natuurlijk nog maar zeer de vraag. Want zoals de geschiedenis al veel vaker bewezen heeft zijn overheden maar wat gretig om meer bevoegdheden voor zichzelf op te eisen… maar geven ze burgers maar zelden hun vrijheid weer vrijwillig terug. Ja, zelfs ‘de vrijheid’ om gewoon te sporten.