Paul Cliteur: Het “ongemakkelijke gevoel” van de VVD over hun terrorisme-adviseur

“VVD gaat nadenken over ex-lid Hofstadgroep als adviseur, ‘voelt ongemakkelijk’”, schrijft de NOS die met die woorden de fractievoorzitter van de liberale partij citeert. De VVD gaat nadenken. Nadenken over wat ongemakkelijk voelt. Het ongemakkelijke gevoel van de VVD is ontstaan, omdat men een ex-lid van de Hofstadgroep, Soumaya Sahla, een adviserende functie op het terrein van contraterrorisme had gegeven. Fractievoorzitter Sophie Hermans lichtte toe: “Het is onze verantwoordelijkheid om erover na te denken.”

Dat is inderdaad de verantwoordelijkheid van de VVD. Maar tot die verantwoordelijkheid behoort ook dat de VVD daar wel eens wat eerder mee had kunnen beginnen. Het is namelijk een belangrijke vraag: kan je een ex-lid van een terreurgroep betrekken bij het contraterrorisme?

De NOS nog een keer: “In het debat over de regeringsverklaring, afgelopen dinsdag en woensdag, vroeg PVV-leider Wilders waarom de VVD een voormalig lid van de Hofstadgroep Sahla, nu tafelvoorzitter terrorisme en radicalisering bij de VVD is. Zij werd als lid van de Hofstadgroep veroordeeld voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een terroristische organisatie.”

Waarom hebben we tot aan de regeringsverklaring moeten wachten voordat de VVD over zoiets gaat nadenken? Als de VVD wat eerder met dat denkproces was begonnen, dan had men nu niet zoveel nodeloze commotie in de Kamer veroorzaakt, potentieel terrorisme-slachtoffer Geert Wilders niet op de kast gejaagd, en ook mevrouw Sahla nu niet voor de leeuwen gegooid.

Want dat is wat is gebeurd. Op zichzelf is het heel goed denkbaar dat een ex-lid van een terreurgroep een waardevolle bijdrage levert aan reflectie op de vraag wat terroristen bezielt. Een voorbeeld is ex-radicaal Maajid Nawaz in het Verenigd Koninkrijk. Vijf jaar zat hij gevangen in een Egyptische gevangenis vanwege jihadistisch activisme, maar hij kwam vrij. Hij zwoer de politieke islam af en hij is nu actief als expert op het gebied van contraterrorisme. Het boek Radical (2012) vertelt zijn levensgeschiedenis.

Als de VVD zoiets voorhad met mevrouw Sahla dan had de premier, mevrouw Hermans of de nieuwe minister van Justitie dat moeten uitleggen. Maar nu maakt hun beleid ten aanzien van contraterrorisme een rommelige indruk. De indruk dat men daar totaal niet over nadenkt. Die indruk wordt bevestigd door wat de NOS aangeeft met de passage: “Hermans gaf geen antwoord op de vraag wat ‘nadenken’ precies betekent. ‘Ik zit hier mee in mijn maag. Laat ons de tijd geven om hier goed over na te denken.’ Ook de woordvoerder van de VVD-fractie kon geen nadere details geven over de opmerkingen van Hermans. Hermans sprak niet alleen namens de VVD-fractie waar zij de voorzitter van is, maar namens de partij.”

De VVD springt hiermee achteloos om met de belangen van de heer Wilders. Met de belangen van mevrouw Sahla. Maar uiteindelijk ook met de belangen van het Nederlandse volk.