Peiling De Hond: VVD, CDA en D66 verliezen zetels

Vorige week stonden de regeringspartijen op een zetelverlies van 21, deze week verliezen ze nog eens vier zetels. De VVD zakt naar 23 zetels; elf zetels minder dan ze hadden behaald bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Ook het CDA blijft zetels morsen, de partij wordt nu gepeild op zes schamele zetels.

Afgelopen week stond de regeringsverklaring centraal bij de debatten in de Tweede Kamer. Uit de peiling van Maurice de Hond blijkt dat de nieuwe regering slecht uit de verf kwam. Opnieuw hebben ze flink wat virtuele zetels lopen morsen. VVD, D66 én CDA leveren deze week zetels in. JA21 en Volt profiteren hier optimaal van, beide partijen stijgen twee zetels.

De Hond heeft per partij met veel verschuivingen op een rijtje gezet waar de kiezers vandaan komen, of naar welke partij ze zijn uitgeweken:

“De VVD houdt maar iets meer dan de helft van haar kiezers vast en wint er amper iets bij.

D66 houdt ook maar iets meer dan de helft van de kiezers vast, maar wint nog wel wat van CDA, PvdA en GroenLinks

CDA houdt nog maar 30% van de kiezers vast en wint er vrijwel niets bij.

JA21 wint vooral van VVD, CDA, PVV en SP.

Volt wint vooral van D66, CDA, GroenLinks en PvdA.

BBB wint vooral van CDA, VVD, FVD en PVV.”

Het moge duidelijk zijn dat de nieuwe partijen optimaal profiteren van het verval van de kartelpartijen. Terwijl steeds meer kiezers teleurgesteld raken weten deze nieuwe partijen zich wel te profileren als een solide antwoord op veel problemen in de samenleving.