Schaamteloze Tweede Kamer stemt tegen motie van wantrouwen tegen Rutte IV: alleen PVV en FVD voor

Rutte IV is gewoon Rutte III dat doorgezet wordt. Dezelfde partijen én dezelfde mensen zijn erbij betrokken. Het afgelopen jaar nam de Kamer verschillende moties aan waarin het kabinet veroordeeld werd wegens wangedrag, en moties van wantrouwen tegen het hele kabinet haalden het steevast bijna. Maar nu Geert Wilders daarom direct zo’n motie indiende tegen Rutte IV stemde alléén FVD ervoor. Álle andere partijen willen het nieuwe kabinet dat gewoon het oude kabinet is zogenaamd een “kans” geven. Schande!

Bij het debat over de regeringsverklaring van het Regime Rutte IV diende Geert Wilders direct een motie van wantrouwen in. Niet zo gek, natuurlijk, want a) het regeerakkoord is walgelijk en b) Rutte IV is gewoon een voortzetting van Rutte III. Dat is het wanstaltige kabinet dat Groningers in zak en as liet zitten, Toeslagenfamilies totaal kapotmaakte, de economie vernietigde met overbodige lockdowns, en dat steeds weer betrapt werd op leugen na leugen… na leugen.

Tweede Kamer als schoothondje van het kabinet

Maar wat wekt de verbazing? Er waren uiteindelijk maar twee partijen die voor de motie van wantrouwen stemden: de PVV zelf (natuurlijk) en FVD. Álle andere partijen – inclusief Groep Van Haga (BVNL), JA21, Pieter Omtzigt, én BBB – wilden dat dus niet doen.

Geert Wilders reageerde daarop woedend. “Nederland kent nauwelijks meer oppositie,” concludeerde hij nadat de stemuitslag bekend werd. “Het hele brede midden likt de hielen van Rutte 4.”

Motie van wantrouwen verworpen. Nederland kent nauwelijks meer oppositie.

Het hele brede midden likt de hielen van Rutte 4.#regeringsverklaring #Wilders pic.twitter.com/pMDK4Hx2gP — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 19, 2022

Daar is geen woord te veel aan gezegd. En nee, natuurlijk hoeven we geen flauwekulexcuusverhalen te horen over “we moeten ze een kans geven.” Dit is oude wijn in nieuwe kruiken. Rutte IV ís Rutte III. Er is werkelijk op geen enkele manier dan ook een verschil. Ze houden zelfs niet eens de schijn op door, ik zeg maar wat, dan in ieder geval één partijtje toe te voegen aan de coalitie.

Nee. Het is allemaal hetzelfde. Er is niets veranderd. Dezelfde corrupte bende heeft het voor het zeggen… en de overgrote meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat prima.

Wanstaltig.