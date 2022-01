Schitterende beelden: Gideon van Meijeren (FVD) fileert Ernst ‘Voldemort’ Kuipers op grandioze wijze

Vandaag tijdens het coronadebat werd de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, totaal gesloopt door Gideon van Meijeren. Want, zei Van Meijeren, de manier waarop Kuipers over niet-gevaccineerden spreekt (“wappies!”) bewijst dat hij niet de minister is van, voor en door alle Nederlanders, maar alleen voor het deel van de bevolking dat zich drie keer heeft laten prikken én dat de maatregelen zondermeer steunt. En dat is een grove schande.

Donderdagmiddag werd Van Meijeren er tijdens zijn inbreng op aangesproken dat hij zogenaamd “persoonlijke” aanvallen lanceert op Ernst Kuipers. Hij zegt namelijk waarheden over Kuipers die niet gezegd mogen worden. En ja, dan krijg je de Deugmensen die over elkaar heen vallen om je “niet-deugen” te veroordelen. Hij mocht, zeiden ze, “de bal spelen, niet de man.”

Helaas voor de Deugmensen van het partijkartel is Van Meijeren bepaald niet op zijn mondje gevallen. Hij sloeg dus meteen terug. “Deze minister van Volksgezondheid noemt tegenstanders van de coronamaatregelen op spottende en kleinerende wijze ‘wappies.’ Dat is dehumaniserend,” aldus Van Meijeren terecht. “Dat hoort een minister van Volksgezondheid niet te doen.”

“Dit is niet een minister van alle Nederlanders,” merkte hij dan ook op, “maar alleen de minister van de gevaccineerde Nederlanders die alle maatregelen steunen. Dát is op de man spelen.”

En trouwens, ging Van Meijeren verder, als voorzitter Acute Zorg en Nogwattes zei Kuipers dat de zorg niet kón worden opgeschaald omdat er een tekort aan personeel was. “Maar ondertussen stuurde hij een kant-en-klaar ziekenhuisschip met 500 bedden, inclusief personeel, van het kastje naar de muur. Het werd geweigerd. Om vervolgens een maand later met droge ogen te beweren dat de reguliere zorg moest worden afgeschaald.”

“Dit deugt van geen kant,” zei de FVD’er terecht dan ook. Maar hij heeft nog iets van hoop. Want nu Kuipers zijn “veelbegeerde” baantje als minister heeft realiseert hij zich misschien – heel misschien – dat hij in die functie “de belangen van de Nederlandse bevolking moet dienen, en niet de belangen van de boven hem gestelde elitaire clubjes waar hij zo graag deel van wil uitmaken.”