Schitterende beelden: Nederlanders én Italianen hebben lak aan dictatuur en steken massaal vuurwerk af

Het was tijdens de Jaarwisseling fantastisch om te zien. Zowel in Italië als in Nederland lieten burgers duidelijk weten lak te hebben aan de belachelijke vuurwerkverboden die uitgevaardigd zijn door hun overheid. Schitterend.

In heel Nederland was het afgelopen nacht om 24:00 uur feest. De overheid wilde dat nog verbieden, maar daar hadden gewone Nederlanders gelukkig lak aan. Er was een vuurwerkverbod afgekondigd. Dat zou zogenaamd “te veel druk op de zorg” leggen. Dat is natuurlijk je reinste flauwekul; het was gewoon een excuus om een verbod door te voeren dat de overheidsfascisten al héél lang willen.

Vuurwerk omdat het kan

Maar de gewone burgers was niet van plan zich daardoor te laten beperken. Kijk bijvoorbeeld naar deze schitterende beelden uit Urk.

De Nederlander laat zien dat zij geen actieve herinnering heeft aan het #VuurwerkVerbod… Urk 🇳🇱, 1-1-2021, beelden geschoten door @appio1994pic.twitter.com/Xt9jP6o3Oi — Niemands Knegt (@NiemandsKnegt) January 1, 2022

En kijk eens naar deze schitterende beelden uit Amstelveen:

Ook Arno Wellens deed een duit in het zakje stelt hij op Twitter:

Gisteren een heerlijke avond gehad met veel vuurwerk, champagne en gasten over de vloer. Slechte wetten zijn er om gebroken te worden. Je vrijheid is te kostbaar om te offeren op het altaar van de redeloze angst van anderen. Je gaat een keer dood. pic.twitter.com/cfxpYcXdlv — Arno Wellens (@ArnoWellens) January 1, 2022

En ja, er zijn zelfs parlementariërs die het is opgevallen dat er flink wat vuurwerk werd afgeschoten:

Een speciale hart onder de riem voor onze NL Vuurwerkbranche en vuurwerkverkopers, die met pijn in het hart moeten zien hoe in heel NL buitenlands vuurwerk de lucht in gaat. Met dank aan ons Kabinet, en het grootste deel van de Tweede Kamer. #vuurwerkverbod pic.twitter.com/edENYcqAHV — Caroline van der Plas (@lientje1967) December 31, 2021

Dit was natuurlijk het vuurwerkequivalent van een middelvinger in het gezicht van Mark Rutte, Hugo de Jonge, Sigrid Kaag en al die andere Covid-fascisten. Deze malloten willen dat wij geen vuurwerk afsteken? Want corona/zorg? Nou, die eis mogen ze steken op die befaamde plek waar de zon niet schijnt.

Burgerlijke ongehoorzaamheid; het is en blijft een prachtig fenomeen, zeker wanneer je je geconfronteerd ziet met een radicaal-autoritaire overheid.

Ook in Italië deden burgers wat ze wilden

Ook in Napels was er een vuurwerkverbod. Want zorg. Covid. Gevaarlijk. Blabla. De reactie van Italianen was vergelijkbaar met die van Nederlanders. Kijk, en geniet:

Two days ago Naples mayor Gaetano Manfredi decided to ban fireworks and firecrackers on NYE. This was the city response last night. #Italy #Coronavirus #Omicron 🇮🇹 pic.twitter.com/AmqvJkBh6M — Antonello Guerrera (@antoguerrera) January 1, 2022

Wat is Italiaans voor “wij laten jullie onze rechten niet zomaar afpakken, stelletje fascistische mafketels!”?