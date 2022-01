Schokkende cijfers uit Denemarken: 90% van Omicron-patiënten is gevaccineerd

Het heeft er alle schijn van dat de verhalen over hoe de vaccins ook mogelijk misschien wie weet kunnen werken tegen Omicron je reinste flauwekul is. Want in Denemarken is nu bekendgemaakt dat maar liefst 89,7% van de Omicron-patiënten ingeënt is. Omicron is dus een virusvariant dat vooral onder gevaccineerden rondgaat.

In Denemarken is 77,9% procent van de bevolking volledig gevaccineerden. Dat is een behoorlijk hoog cijfer. Maar toch valt het op dat er daar veel besmettingen plaatsvinden met de Omicron-variant. Hoe kan dat?

Nou, het antwoord op die vraag is bekend: omdat Omicron net zo hard huis houdt onder gevaccineerden als onder ongevaccineerden. Oh wacht, dat is niet correct. Het is: omdat Omicron harder tekeer gaat onder gevaccineerden.

89,7% van de mensen met Omicron hebben op zijn minst twee shots gehad van het ‘coronavaccin.’ Dus: dat zijn mensen met twee shots én mensen met twee shots en een booster. We hebben het dus slechts over 10% van de Omicronners die géén inenting gehad heeft. Dit terwijl 22% geen inenting gehad heeft. Dat aantal zou dus hoger moeten zijn.

JUST IN – 89.7% of people infected with #Omicron in Denmark are either "fully vaccinated" or had their first booster, per report from today. 77.9% of the population is fully vaccinated. pic.twitter.com/J206aSYcVy — Disclose.tv (@disclosetv) December 31, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Kortom, Omicron is eerst en vooral een virus van de gevaccineerden. En ja, dit betekent dat 2G-systemen volstrekt nergens op slaan. Sterker nog, dat soort systemen zijn dan volstrekt achterlijk en zelfs despotisch.

Het goede nieuws? Omicron lijkt ontzettend onschuldig te zijn; meer een verkoudheidsvirus dan iets anders. Dus we kunnen die angst over corona eigenlijk al wel helemaal achter ons laten.