Tunahan Kuzu veegt de vloer aan met kabinet: belastingen op benzine lopen de spuigaten uit

Tunahan Kuzu vindt het ongelooflijk dat het kabinet ervoor heeft gezorgd dat de benzineprijzen zo belachelijk hoog zijn. Want ja. De DENK’er heeft even een berekening gemaakt en bewijst dat het overgrote deel van de prijzen veroorzaakt worden door Vadertje Staat.

Als je naar politici luistert zou je zweren dat de hoge benzineprijzen de schuld zijn van van de industrie zelf. Oh ja, die gierige rotzakken buiten de arme autorijders gewoon uit. Het is ongekend!

Klinkt leuk, maar er is niets van waar. Want zoals Tunahan Kuzu van denk aantoont wordt het overgrote deel van de benzineprijs niet bepaald door Shell, maar door de overheid. Die drijft de prijzen op onnatuurlijke wijze op met belachelijk hoge belastingen:

“Kort rekenvoorbeeldje #benzineprijs,” legt Kuzu uit op Twitter. “U tankt 50 euro #benzine”

“€ 17,50 productie (35%)

€ 10,50 #btw (21%)

€ 17,50 #accijnzen (35%)

€ 4,50 marge voor tankhouder (9%)”

“Dus € 28,00 direct naar de staatskas (56%),” legt hij uit in een vervolg tweet. “Over de resterende € 22,- (44%) wordt ook belasting geheven via tankhouders en oliemaatschappijen (maar die weten wel weer deals te maken met de Belastingdienst).”

Zijn conclusie is dan ook: “Benzine is lucratieve business voor de overheid.”

Laat er geen misverstand over bestaan: wat de overheid doet met de benzineprijzen is niets meer of minder dan diefstal. En het is een grove schande.