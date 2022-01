Vuurwerkbranche niet te spreken over uitspraken Hubert Bruls: “Het is schokkend dat we zo worden weggezet”

‘Treurig is als je voor je plezier afhankelijk bent van wat pijltjes’, aldus de Nijmeegse burgemeester en voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls. Deze opmerking is tegen het zere been van de vuurwerkbranche in ons land. Zij menen dat vuurwerkgebruikers onterecht worden gedemoniseerd door zulke uitspraken.

Verschillende groeperingen menen dat Bruls nog meer vuur op het olie heeft gegooid door zulke uitspraken te doen. Nederland is al zwaar gepolariseerd en zulke opmerkingen maken het alleen maar erger. Vanuit de vuurwerkbranche is daarom een open brief verstuurd naar de burgemeester, dat meldt de Telegraaf.

“Hiermee wordt een heel grote groep liefhebbers weggezet en gedemoniseerd. Consumentenvuurwerk afsteken is een mooie traditie die zorgt voor sociale cohesie. Een houvast voor mensen waar ze maanden naartoe leven”

De uitspraken van Bruls worden als enorm kwalijk en ongelukkig gezien. Bruls zet, zonder dat hij het doorheeft, een grote groep Nederlanders weg. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat 10 miljoen Nederlanders wel degelijk kunnen genieten van sierwerk. Zijn dit allemaal ‘treurige’ mensen?

“Omgerekend tien miljoen Nederlanders hebben vorig jaar in de Kieswijzer aangegeven dat ze siervuurwerk een geweldige traditie vinden, waaraan niet mag worden getornd. Wat is het doel er dan van om zelfs zoiets ook al in een kwaad daglicht te stellen?”

Een permanent vuurwerkverbod zal overigens de situatie niet doen veranderen, dat meent de branche. De excessen met vuurwerk vinden nu al plaats met illegaal vuurwerk uit Oost-Europa en bij een verbod zal dit alleen maar toenemen.