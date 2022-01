Vuurwerkhaters Jesse Klaver en Esther Ouwehand willen “nu doorpakken”: wet permanent vuurwerkverbod naar de Kamer

GroenLinks-leider Jesse Klaver en PvdD-leider Esther Ouwehand hebben samen een initiatiefwet geschreven die een permanent vuurwerkverbod voorschrijft. Ze willen dat het een feest voor iedereen wordt en menen dat het verbieden van vuurwerk de geweldsescalaties zullen doen laten verdwijnen.

Al jaren verandert Nederland plotsklaps tijdens Oud en Nieuw in een halve oorlogszone, op sommige plekken loopt het geweld compleet de spuigaten uit. Om dit probleem aan te pakken dienen de partijleiders van GroenLinks en PvdD een initiatiefwet in die een permanent verbod op vuurwerk bepleit. Maar gaat dit plan überhaupt wel effect hebben?

Twee jaar geleden liep ik met oud en nieuw mee met de politie in Den Haag. Ik zag hoe delen van de stad haast in een oorlogsgebied veranderden. Daarom schreven @estherouwehand en ik deze initiatiefwet. Zodat oud en nieuw een feest wordt voor iedereen.https://t.co/Od91YLKSMi — Jesse Klaver (@jesseklaver) January 4, 2022

In veel andere Europese landen kent men al een vuurwerkverbod, maar op sommige plekken haalt dit verbod geen ene moer uit. Neem nu de voorsteden van Parijs, zelfs met een streng vuurwerkverbod vliegt het vuurwerkgeweld je om de oren.

Met een permanent verbod raak je voornamelijk de brave burger die gewoon ouderwets een vuurwerkpotje afsteekt op oudejaarsnacht. De relschoppers die een halve buurt in de hens steken gaan gewoon door, met of zonder vuurwerkverbod komen zij toch wel aan hun illegaal vuurwerk. En als het niet gaat om vuurwerk dan steken ze lukrake privéeigendommen in de brand.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Vuurwerk an sich is niet het probleem, het zijn de relschoppers die het jaarlijks verpesten die moeten worden aangepakt. Het initiatiefvoorstel van GroenLinks/PvdD treft vooral de normale Nederlander die een paar peilen de lucht in schiet. Ondertussen probeert men opnieuw een mooie, oude traditie de nek om te draaien. Het geweld gaat echt niet verdwijnen met een permanent vuurwerkverbod, in andere landen zien we de escalaties nog steeds. Dus opper nu eens een effectieve en kordate aanpak van de relschoppers in plaats van de gewone burger te straffen!