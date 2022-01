Walgelijk kartel-magazine Elsevier geeft Wilders en Baudet de schuld van bedreigingen Kaag: ‘Voedingsbodem!’

In een ver verleden was Elsevier Magazine, of Weekblad Elsevier zoals het officieel heet, nog iets van rechts. Helaas, die tijd is niet meer. Het magazine is samen met de VVD keihard opgeschoven naar links. Wat dat betekent? Ook Elsevier geeft nu Geert Wilders en Thierry Baudet de schuld voor de actie van een eenzame gek. Want, schrijft Gertjan van Schoonhoven, zij leggen de voedingsbodem voor haat en daarmee ook mogelijk voor geweld.

“De PVV van Geert Wilders heeft niet alleen de oorlog verklaard aan de islam, maar is ook verwikkeld in een obsessieve, bijna persoonlijke vendetta met D66-leider Sigrid Kaag, als symbool van de perfide ‘kosmopolitische elite’. Het FVD van Thierry Baudet voert een trumpiaanse hetze tegen vertegenwoordigers van álle pijlers van de democratische rechtsstaat: politici, rechters, wetenschappers, pers,” aldus Van Schoonhoven.

Oké, dan geeft hij ook nog even toe dat Wilders en Baudet zelf ook “doelwit” zijn… maar dat vindt hij eigenlijk niet zo relevant. Wat, gaat meneertje koekepeertje verder, “dat doet niets af aan de kwalijkheid en risico’s van hun opruiende retoriek, in en buiten de Tweede Kamer, via de sociale media. De bedreigingen jegens Kaag, maar ook premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge – inclusief bezoek aan huis – zijn lastig direct toe te schrijven aan beide politici. Maar hun hetze tegen personen en instituties is wel voedingsbodem en legitimatie ineen.”

Onzin

Bla, bla, f’ing bla. Wilders en Baudet bekritiseren Sigrid Kaag, Mark Rutte, Hugo de Jonge en al die andere leden van de tirannie omdat die zich vreselijk misdragen. Ze hebben lak aan onze grondrechten en laten hele volksmassa’s verpieteren. Denk aan Toeslagenouders, ondernemers in coronatijd, scholieren, studenten, sporters, en dan ook nog eens aan die arme Groningers.

Het lijstje slachtoffers van dit politieke geteisem is enorm. Maar daar dan kritiek op hebben is “gevaarlijk”? Houd toch op.

Hypocriet

Natuurlijk is het ook nog eens hypocriet tot op het bot. Want diezelfde politici zeggen de meest vreselijke dingen over Baudet en Wilders – maar daar hoor je Van Schoonhoven en Elsevier niet over. Sigrid Kaag noemt FVD steevast “extreemrechts.” Dat is precies dezelfde beschuldiging die Pim Fortuyn naar zijn hoofd geslingerd kreeg. We weten allemaal hoe dat afliep: de links-extremistische Volkert van der Graaf besloot dat hij eigenhandig een einde moest maken aan dit “extreemrechts gevaar” en schoot Fortuyn dood.

Hugo de Jonge is geen haar beter dan Kaag. Ook hij beledigt FVD voortdurend tot op het bot en zet de partij steeds weer weg als een gevaar voor de democratie. Maar hij en Kaag komen daarmee weg omdat ze kartelpolitici zijn én omdat de sufferds van Elsevier net zo hard tegen FVD zijn als zij. Niet zo gek natuurlijk, want het is gewoon een kartel-magazine. Dat is altijd al zo geweest, alleen was de VVD – de partij waarmee Elsevier gelieerd is – in het verleden nog iets van rechts en dus viel het minder op.