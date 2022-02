Amerikaans RIVM deelt vaccinatiestatus COVID-patiënten niet: ‘Kan mensen doen geloven dat vaccins ineffectief zijn’

Het Amerikaanse CDC – hun versie van het RIVM – verzamelt bijzonder veel data over COVID-patiënten waaronder hun vaccinatiestatus. Díé informatie wordt echter niet vrijgegeven omdat dit er anders voor kan zorgen dat mensen gaan “geloven dat de vaccins niet effectief zijn.” Dat zegt het CDC zelf en wordt bericht door de New York Times.

Dit is wel heel apart. Het CDC publiceert de vaccinatiestatus van COVID-patiënten niet terwijl het die info wel degelijk heeft. Dat is een beetje vreemd. Want als je een pandemie daadwerkelijk effectief wilt bestrijden, dan moet je niet alleen zoveel mogelijk info verzamelen. Nee, je moet het ook délen met de mensen die het aangaat. Met de mensheid dus.

Dat bericht de krant die in Nederland nog steeds gezien wordt als de meest betrouwbare krant van Amerika, de New York Times (dom, want het is gewoon een linkse flutkrant, maar soit). Hier is het citaat in het Engels:

But the C.D.C. has been routinely collecting information since the Covid vaccines were first rolled out last year, according to a federal official familiar with the effort. The agency has been reluctant to make those figures public, the official said, because they might be misinterpreted as the vaccines being ineffective.

Ms. Nordlun confirmed that as one of the reasons. Another reason, she said, is that the data represents only 10 percent of the population of the United States. But the CDC has relied on the same level of sampling to track influenza for years.

Vertaald wil dat dus zeggen:

Maar de C.D.C. heeft routinematig informatie verzameld sinds de Covid-vaccins vorig jaar voor het eerst werden uitgerold, volgens een federale ambtenaar die hier bekend mee is. Het agentschap is terughoudend geweest om die cijfers openbaar te maken, zei de functionaris, omdat ze verkeerd zouden kunnen worden geïnterpreteerd, namelijk dat de vaccins die niet effectief zijn.

Mevrouw Nordlun bevestigde dat dit één van de redenen is. Een andere reden, zei ze, is dat de gegevens slechts 10 procent van de bevolking van de Verenigde Staten vertegenwoordigen. Maar de CDC vertrouwt al jaren op hetzelfde niveau van sampling om de griep te volgen.

Bizar. Je geeft gewoon toe dat je deze informatie niet wilt delen omdat je denkt dat mensen daaruit de conclusie gaan trekken dat de ‘vaccins’ niet werken. Dit kan natuurlijk maar één ding betekenen: een heel groot deel van de mensen met (serieuze) COVID is ingeënt en mogelijk zelfs geboosterd. Alleen als dat zo is zouden mensen immers gaan twijfelen aan de Pfizerprikken.

Opvallend. Maar dat tweede excuus is ook heel frappant. Want ze zeggen dus dat het maar 10 procent van de Amerikanen representeert. Ja. Maar 10% is behoorlijk betrouwbaar normaal gesproken. Sterker nog, bij de griep gebruiken ze ook dat soort percentages om de boel in de gaten te houden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zo gek. Je gaat als kritische burger bijna denken dat waarheidsvinding niet één van de doelen van Westerse regering is tegewoordig.