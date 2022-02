BoerBurgerBeweging (BBB) wil actie tegen Rusland: ‘Russische bezittingen moeten met wortel en tak uitgetrokken worden’

Hoewel BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas thuis zit vanwege een positieve Covid-test heeft haar partij wel een statement doen uitgaan over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De partij wil dat Nederland en de rest van de EU hard ingrijpen en Rusland met name financieel straffen.

“Het is een gitzwarte dag voor alle vrije mensen in Europa,” aldus BBB in het statement. “De Russische aanval op Oekraïne is een aanval op internationaal recht, nationale soevereiniteit en vrijheid. Wat BBB betreft kan de reactie van Nederland niet bij woorden blijven.”

“President Poetin heeft bewezen geen gesprekspartner te kunnen zijn en pogingen tot onderhandelingen ondermijnd door deze aanval op Oekraïne,” gaat BBB verder. “Sancties zullen zwaar moeten zijn, alle Russische bezittingen moeten met wortel en tak uit de Zuidas getrokken worden en zwaardere materiële steun aan Kiev kunnen we niet uitsluiten.”

Beleidsmaatregelen

De partij is zich ervan bewust dat dit “onze eigen economie zwaar kan raken.” Daarom wil BBB “ondernemers die het toch al enorm zwaar hebben […] compenseren.”

Maar daar moeten de beleidsmaatregelen niet ophouden. “Ondertussen zullen onze prioriteiten moeten wijzigen,” aldus BBB. De partij wil namelijk dat er flink geïnvesteerd wordt in het leger, ongetwijfeld om zo beter een vuist te kunnen maken tegen Rusland.

“De 2%-norm van de NAVO zal dit jaar nog behaald moeten worden. Van BBB kunt u bij de eerstvolgende mogelijkheid een voorstel verwachten om de begroting naar dit doel te wijzigen,” laat de partij dan ook weten.

Europese eenheid

Voor de rest wil BBB dat dit moment voor eenheid zorgt. “Nederland en Europa moeten eendrachtig en daadkrachtig handelen om duidelijk te maken dat de vrijheid en soevereiniteit van onze bondgenoten niet onderhandelbaar is,” aldus BBB.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Tenslotte concludeert de club van Van der Plas dat we vandaag wakker zijn geworden “in een nieuwe wereld. Het gedrag van Rusland toont voor de BBB dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn. Wij zullen, net als de generaties voor ons, moeten waken over die verworvenheden.”