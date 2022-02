Boze truckers blokkeren na Canada nu ook Nieuw-Zeeland met konvooi van honderden auto´s

Honderden vrachtwagens, auto´s motoren blokkeren de straten rondom het parlement van Nieuw-Zeeland. Duizenden demonstranten uit het hele land verzamelen zich om in de hoofdstad Wellington te demonstreren tegen de coronamaatregelen, waaronder de vaccinatieplicht.

In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington is -in navolging van Canada- een groot protest uitgebroken tegen de invoering van een verplicht coronavaccin. Straten worden geblokkeerd en rondom het parlementsgebouw worden speeches gehouden door demonstranten.

Het protest valt samen met de opening van het Nieuw-Zeelandse parlementaire jaar. Maandag werd in de Australische hoofdstad Canberra een soortgelijke actie gehouden. Ook in de Canadese hoofdstad Ottawa is het al dagen onrustig. Daar heeft de in het nauw gedreven premier Justin Trudeau zelfs de noodtoestand uitgeroepen.