BREEK: Russische troepen zijn aangekomen in het centrum van Kiev

Het Russische leger is in Kiev. Dat wordt door experts bericht op Twitter en Telegram. Eerst werd bericht dat de troepen op 8 a 9 kilometer van het stadscentrum waren. Die berichten werden slechts een paar minuten later alweer geupdatet: “Russische soldaten zijn nu in het centrum van de stad.”

Op zijn Telegramkanaal berichtte Amir Tsarfati (één van de meest gerespecteerde experts ter wereld) dat speciale troepen van de Russische krijgsmacht in Kiev zijn. “Ze bevinden zich op 8 a 9 kilometer van het stadscentrum” wist hij.

Hij berichtte dit om 10:37 in de ochtend. Om 10:44 liet hij vervolgens weten dat de troepen al in het stadscentrum aangekomen zijn.

Dit betekent dat de opmars van de Russen buitengewoon snel gaat, wat ongetwijfeld de reden is dat de Oekraïense overheid mensen “van alle leeftijden” oproept om mee te vechten en om molotov cocktails naar Russische troepen te gooien. Het kabinet van president Zelensky lijkt gewoon in paniek te zijn.

Eerder op de dag

Eerder vandaag werden er al video’s gedeeld van Russische soldaten in de buitenwijken van Kiev:

⚡️ Gunfight heard in Kiev city’s outskirts Minsk Massif Ukrainian authorities today said they expected this pic.twitter.com/HY88pJyJUu — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 25, 2022

De staatssecretaris van Defensie zei even daarvoor dat verwacht werd dat de Russen inderdaad die buitenwijken zouden bereiken vandaag. Dat klopte… maar vervolgens zijn de Russen dus heel snel verder opgetrokken.

De verwachting: een opsplitsing van Oekraïne

Het gaat om speciale troepen van Rusland, en nog niet om de grote troepenmacht die daarachter zit. Journalist Michael Weiss gelooft, op basis van Oekraïense inlichtingenbronnen, dat 2.000 Russische troepen nu een paar strategische plekken in Kiev gaan bezetten, waarna 10.000 paratroopers worden ingevlogen. Daarna zouden dan ook lichte infanterie ingevlogen worden.

Tegelijkertijd wordt de elektriciteit dan afgesloten. Alle middelen van communicatie verdwijnen. Dat denkt men in ieder geval. Het doel daarvan is om paniek te creëren, waardoor inwoners van Kiev massaal op de vlucht slaan. Dit zorgt er dan voor dat de wegen vol komen te staan. Het Oekraïense leger wordt dan beperkt in zijn mogelijkheden en de zittende regering kan niet ontsnappen. Op dat moment zal Rusland, aldus Weiss, Zelensky en co. willen aanhouden.

En dan? Dan wordt er of een nieuwe regering neergezet of de oude regering wordt “aangemoedigd” een vredesovereenkomt te sluiten waarbij Oekraïne in twee delen wordt gesplitst; één deel wordt feitelijk Russisch (of onafhankelijk, maar pro-Rusland), terwijl het andere deel ‘Oekraïne’ wordt. De manier waarop dat gebeurt is echter gebaseerd op het concept van Oost- en West-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kiev zou dan onder Russisch gezag moeten vallen.