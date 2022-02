Caroline van der Plas (BBB) steunt leveren van wapens aan Oekraïne: ‘Er zijn honderdduizenden levens in gevaar’

Caroline van der Plas vindt het prima dat het kabinet mogelijk wapens levert aan Oekraïne. Dit is hoegenaamd bedoeld zodat het land zich kan “verdedigen” als Rusland een inval zou doen. “Er zijn honderdduizenden levens in gevaar,” aldus Van der Plas.

Een Kamermeerderheid vindt het helemaal prima dat Oekraïne ons vraagt om de levering van wapens “en ander materiaal” te gaan behandelen. Want dat land zegt dit nodig te hebben om zichzelf te verdedigen tegen Rusland, als dat een inval doet.

Als je kijkt naar de partijen die voor deze motie van dinsdag 8 februari stemden zie je onder meer dat Groep van Haga (BVNL) en Caroline van der Plas (BBB) het steunden.

Een Kamermeerderheid (groene bolletjes) blijkt welwillend tegenover het verzoek van Oekraïne te staan om de levering van wapens en ander materieel te gaan behandelen.@JoostNiemoller pic.twitter.com/trhLeGcCqY — Gerard de Boer ⚓🚢 🇳🇱 (@Gerard1945X) February 9, 2022

Natuurlijk wordt met name Van der Plas hierop aangesproken. Er zijn mensen die de link leggen met het Oekraïnereferendum en zeggen: hoe kan je daar feitelijk tegen ingaan?

Haar antwoord? “Het Oekraïne-referendum, waarin ik ook tegen heb gestemd overigens, staat hier los van, wat mij betreft. Er zijn honderdduizenden inwoners in gevaar, dat was onze overweging om voor te stemmen.”

Het Oekraïne-referendum, waarin ik ook tegen heb gestemd overigens, staat hier los van, wat mij betreft. Er zijn honderdduizenden inwoners in gevaar, dat was onze overweging om voor te stemmen. — Caroline van der Plas (@lientje1967) February 9, 2022

Gek

En dat is wat gek. Want het idee dat er honderdduizenden levens in gevaar zijn klopt alleen als je met name Amerikaanse propaganda gelooft dat Rusland een grootschalige invasie aan het voorbereiden is. En zelfs dan is dat trouwens twijfelachtig. Als Rusland écht binnenvalt gaat het écht geen grootschalige oorlog worden met duizenden en duizenden doden aan beide kanten. Daarvoor is Rusland eenvoudig te sterk. De Russen zullen razendsnel doorbeuken naar Kiev als ze dat willen.

De enige manier waarop het een grote oorlog wordt met “honderdduizenden doden” is als de EU en de VS lekker mee gaan matten en er een grote oorlog van máken. Als je zoveel doden wilt voorkomen zit er dus maar één ding op: Oekraïne lekker vertellen dat het op een normale manier een oplossing moet zoeken met Rusland.

En dan nog wat. Wat je nu ziet in het Westen is dat alles gemobiliseerd wordt. Wapens worden geleverd, troepen worden verscheept naar het gebied… Dit is levensgevaarlijk. Want we hebben in het verleden gezien dat oorlog onontkoombaar is als de oorlogsmachine in werking wordt gezet. Zelfs als politici het dan (alsnog) willen tegenhouden kán dat gewoon niet meer.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dát is wat er nu dreigt te gebeuren. Westerse leiders zetten de oorlogsmachine in werking. En ja, dat kan er zeer wel in resulteren dat we straks werkelijk een oorlog om handen hebben. Niet omdat Rusland dat wil, maar omdat het Westen zo hoog spel heeft gespeeld dat het niet anders meer kan.

Misschien dat Van der Plas daar even over na kan denken, in plaats van mee te gaan met de anti-Ruslandpropaganda van het kartel.