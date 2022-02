D66-fascist Sjoerd Sjoerdsma wil FVD de mond snoeren: ‘Woorden doen ertoe’

De D66-fractie in de Tweede Kamer wil dat Kamerleden het woord ontnomen “kan” worden als zij iets zeggen dat door andere Kamerleden gezien wordt als “bedreigend.” Deze kwalijke actie is gericht tegen FVD, omdat die partij zegt dat er tribunalen moeten komen om de verantwoordelijken voor de coronapandemie te berechten.

Het walgelijke, fascistische, neostalinistische D66 heeft een nieuw excuus bedacht om Forum voor Democratie (FVD) de mond te snoeren. De partij wil graag dat de Kamervoorzitter (goh, ook al een D66’er, is dat niet toevallig?) Kamerleden het woord kan ontnemen als zij iets zeggen dat door anderen gezien wordt als “een bedreiging.”

Als voorbeeld hiervan noemt D66 de opmerking van Pepijn van Houwelingen (FVD) dat de mensen achter het criminele coronabeleid zich ooit zullen moeten verantwoorden voor een tribunaal. In een normale wereld is dat natuurlijk helemaal geen bedreiging, want een tribunaal bestaat gewoon uit rechters die de wet moeten implementeren, maar in het Nederland van 2022 is dat blijkbaar een bedreiging eersteklas.

NIEUWS @D66 doet voorstel het reglement van orde van de Tweede Kamer te wijzigen. De partij wil dat leden die bedreigingen en intimidaties uiten het woord kan worden ontnomen. Als voorbeeld noemt @jpaternotte het moment dat @fvd @PvanHouwelingen begon over tribunalen. @EenVandaag — Marc Belinfante (@BelinfanteMarc) February 16, 2022

FVD-leider Thierry Baudet reageert daar terecht op met de opmerking dat het wat vreemd is dat D66’ers zo’n opmerking over tribunalen een “bedreiging” vinden.

Grappig dat ze dat zo “bedreigend” vinden. Slecht geweten? https://t.co/dTLe6eNRna — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 16, 2022

Maar meteen is daar Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, Covid-fascist par excellence, die denkt te moeten reageren op de opmerking van Baudet.

“Nee, Thierry Baudet,” schrijft dit D66-secreet, “dit zijn de gevolgen van jullie woorden en bedreigingen in de Kamer: Politici ontvangen doodsbedreigingen, GGD locaties worden aangevallen, Journalisten worden geïntimideerd, Politieagenten wordt het werk onmogelijk gemaakt.”

“Woorden doen er toe!” stelt hij vervolgens.

Let wel, dit is dus afkomstig van de partij die ongevaccineerden systematisch wegzet als untermenschen en die 20 jaar geleden actief meewerkte aan de demonisering van Pim Fortuyn wat uiteindelijk in zijn executie resulteerde door een radicaal-linkse mafketel.

Vergis je niet: Sjoerd Sjoerdsma is een echte fascist. Of eigenlijk: een neostalinist. Deze enge vent wil élk excuus gebruiken om andersdenkenden de mond te snoeren.