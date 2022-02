´Dankzij´ VVD, D66, CDA en CU zijn vanaf vandaag een half miljoen Nederlanders buitengesloten van onze samenleving

Vanaf vandaag kunnen een half miljoen Nederlanders bijna geen kant meer op. Ze zijn wel gevaccineerd, maar mogen desondanks geen deel meer uitmaken van onze samenleving. Tenzij zij zich bij elk bezoekje aan de horeca, theater, et cetera laten testen op het coronavirus. Premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers zijn in hun nopjes, maar het verzet tegen het hele ´G-beleid´ neemt inmiddels een enorme toevlucht.

Het coronatoegangsbewijs (ctb) vervalt vanaf vandaag bij ongeveer een half miljoen Nederlanders. Het houdt in dat hun volledige vaccinatie (daar deden we het toch voor?) meer dan negen maanden geleden is.

Omdat veel Nederlanders inmiddels twijfelen over het nemen van een boosterprik, worden deze mensen vanaf vandaag uitgesloten om deel te nemen aan de openbare maatschappij. Geen booster? Dan kom je er op veel plekken niet meer in. Ook mensen die corona hebben gehad na langer dan zes maanden geleden mogen per heden met hun zogeheten coronapas bijna nergens meer naar binnen.

Testen

Voortaan moeten mensen met een vervallen QR-code zich elke keer laten testen wanneer ze een ´openbare ruimte´ willen betreden. De achterliggende (dwingende) reden van de overheid is dat zij hoopt dat mensen alsnog hun boosterprik zullen halen. Het is een onorthodoxe manier van stimulerende dwang vanuit de overheid om mensen tegen hun zin in te overtuigen om iets te doen waar ze niet achterstaan.

De enige dobber waar de doorrekeningen van de coronatoegangsbewijzen nog op drijven is de aanname dat vaccinatie transmissie vermindert. Is in heel veel landen niet zo. Waarom in NL nog wel? 🤷🏼‍♀️ Vragen hierover worden niet beantwoord @ministerVWS @rivm — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) February 7, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!