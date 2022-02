Engeltje Nilüfer Gündogan (Volt) heeft “geen idee!” waarom ze geschorst is: “Ik reageer snel”

Nilüfer Gündogan zegt dat ze “geen idee” heeft waarom ze geschorst is. Wel wil ze kwijt op sociale media dat ze binnenkort met een nadere verklaring zal komen. En dat is opvallend. Want mevrouw heeft van haar partij een social mediaverbod gekregen.

Gisteravond laat werd bekend dat Volt Kamerlid Nilüfer Gündogan geschorst heeft. De partij heeft verschillende meldingen gekregen van “grensoverschrijdend” wangedrag van de vrouw die door insiders ook wel “de heks” genoemd wordt. In principe zou het natuurlijk om seksueel overschrijdend gedrag kúnnen gaan, maar sómmige twitteraars stellen dat dit niet zo is. Het probleem zou zijn dat ze zich als een secreet gedraagt, mensen op wanstaltige manier behandelt, uitscheldt, en ze geen enkele vorm van rust geeft. Als je naar de kop van het mens kijkt kan dat natuurlijk niet als een verrassing komen. De ingehouden woede spat er van af.

Hoe dan ook, hoewel ze ook een social mediaverbod heeft gekregen van haar partij heeft Gündogan toch even laten weten op Twitter dat ze binnenkort met een statement gaat komen. “Ik ga snel reageren maar even niet,” schrijft ze. Apart, want ze mag helemaal geen tweets versturen. Dus ook niet dat ze binnenkort met een verklaring komt.

Ik ga snel reageren maar even niet. — Nilüfer Gündoğan (@ngundogan77) February 13, 2022

“Ik weet niks en mag blijkbaar niks weten,” zegt ze vervolgens ook nog tegen de Volkskrant. Ook dat is raar, want volgens de partij mag ze ook niks zeggen in de media. “Ik heb geen idee waar dit over gaat.”

Wel wil ze nog even kwijt dat Volt wat haar betreft zich vooral druk moet maken om háár veiligheid. Want dat ze andere mensen blijkbaar een onveilig gevoel heeft gegeven, soit. Het draait om háár.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Natuurlijk kan Volt Gündogan niet schorsen uit de Kamer, maar alleen als partijlid. Als het tot een botsing komt kan het dus zomaar zo zijn dat zij in haar eentje doorgaat, en zich afsplitst van Volt zelf. Dat zou best hilarisch zijn.