MeToo! Volt schorst Kamerlid Nilüfer Gündogan vanwege “grensoverschrijdend gedrag”

Hilarischer dan dit wordt het niet! Volt heeft zojuist laten weten dat Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan (tijdelijk?) op non-actief is gesteld. Ze wordt namelijk beschuldigd van… grensoverschrijdend gedrag.

MeToo heeft de Tweede Kamer ook bereikt. Je verwacht dan dat het slachtoffer een man is, maar nee, niets is minder waar. Volt heeft namelijk laten weten dat Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan geschorst is. Dit omdat ze zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan “grensoverschrijdend gedrag.”

LOL.

Ze is momenteel op non-actief gezet, aldus Volt, “om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden.” Ook laat de partij weten dat er niet één melding is binnengekomen van wangedrag van deze haatvrouw, maar méérdere meldingen.

Er is een extern bureau ingeschakeld om onderzoek te doen. Maar Volt maakt zich overduidelijk genoeg zorgen om mevrouw meteen te schorsen. Wat zowel veelzeggend als hilarisch is.

Hoewel dit aan de ene kant natuurlijk bijzonder verrassend is, is het misschien toch niet zo heel verbazingwekkend. Gündogan is immers echt een walgelijk creatuur. Deze vrouw dreigt er met enige regelmaat op los, zet andersdenkenden voortdurend weg als ‘een gevaar voor de samenleving,’ en komt eigenlijk gewoon continu over als een klein heksje dat totaal en compleet gedreven wordt door háát. Je hoeft de bakkes van mevrouw alleen maar te zien om te weten: deze vrouw zit niet alleen niet goed in haar vel, maar projecteert ook nog eens haar eigen gebreken op anderen.

Kortom, als je iemand dit soort problemen gunt is zij het wel. Nu maar hopen en duimen dat dit einde politieke carrière voor haar betekent zodat we die agressieve rotkop niet meer hoeven te zien in debatten.

Agressief monster

Op Twitter wordt gesteld dat het “grensoverschrijdend gedrag” van Gündogan waarschijnlijk niet zozeer “seksueel” van aard is, maar vooral wanstaltig gedrag van een vrouw die zich in een machtspositie bevindt en denkt dat ze anderen op vreselijke wijze kan behandelen.

“Wat ik hoorde over Gündogan,” aldus een “docent Geschiedenis en politieke junkie,” is dat het niet iets seksueels is. Het ligt meer aan de kant van het niet goed behandelen van medewerkers. Denk aan (uit)schelden, te veel eisend zijn (storen in privé) en onvriendelijk zijn tegen medewerkers.”

Iedereen die Gündogan ook maar een beetje volgt kan het natuurlijk alleen maar beamen dat het vrijwel zeker niets seksueels is (ik heb nog nooit zo’n aseksueel wezen gezien als dat mens), maar dat “uitschelden” en op andere manieren als minderwaardige objecten behandelen wel verdomd goed bij haar past.

Aan de andere kant zou het ons ook weer niet verbazen als het iets te maken heeft met SM-achtig seksueel wangedrag. Oh, oeps, zeiden we dat werkelijk hardop? Excuus!

UPDATE

Volt laat nu weten dat Gündogan geschorst is als lid van de fractie, maar natuurlijk niet als Kamerlid. Dat laatste kan de partij immers helemaal niet doen. Ze kán ervoor kiezen om zich even terug te trekken uit het parlement, maar ze kan ook stug doorgaan – voorlopig – als onafhankelijk Kamerlid.

Wat betreft de precieze inhoud van de klachten wil Volt momenteel geen tekst en uitleg geven. Gündogan heeft zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, heet het, maar of dat seksueel van aard is of dat het puur machtsgeil wangedrag betreft laat Volt zelf momenteel nog even buiten beschouwing.