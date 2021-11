Filmpje! Soros-poppetje Gundogan (Volt) wordt enorm emotioneel als Baudet een inhoudelijk debat wil

Het partijkartel – met D66-slippendrager Volt voorop – doet er álles aan om vooral maar geen inhoudelijk debat te hoeven voeren over corona en vaccins. Dat ontdekte Thierry Baudet vannacht voor de zoveelste keer toen hij simpelweg wat feiten wilde delen met zijn ambtsgenoten in de Tweede Kamer. Want Volt’er Gundogan ging vol op het orgel, reageerde furieus, en had haar emoties bijna niet meer in de hand.

Je moet wel heel apart in elkaar zitten als je heel boos wordt als een Kamerlid feiten probeert te delen. Toch is dat precies wat er gisteravond en vannacht gebeurde tijdens het coronadebat. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet deelde wat cijfers over vaccinaties én corona met het publiek én de rest van het parlement. In plaats van daar rustig op in te gaan werd er weer keihard emotioneel gereageerd. Met name Soros-poppetje Nilüfer Gundogan (Volt) had zichzelf niet in de hand. Ze liep woedend naar de interruptiemicrofoon en ging vervolgens los.

Het kartel doet er alles aan om een inhoudelijk debat over corona uit de weg te gaan. Terwijl @thierrybaudet louter feiten presenteert over de onzin van het "vaccineren", trekt de Kamer de emo-kaart en zit de minister weggedoken in zijn telefoon. #FVD #coronadebat pic.twitter.com/QZsDwOjnmf — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 3, 2021

De onomkeerbare dood

“Ik heb een Turkse achtergrond,” aldus de Volter. Daarna wilde ze een Turks spreekwoord delen met de rest van de Kamer, maar haar accent was zo afgrijselijk dat mensen die daadwerkelijk Turks spreken (hallo!) er echt geen pap van konden maken. Gelukkig deelde ze de ‘vertaling’: “Wat gedaan is en dat wat gestorven is, daar is geen oplossing voor. De dood is onomkeerbaar.”

“Het feit dat hier een Kamerlid meerdere malen, ook op sociale media, spottend op de dood reageert, waaronder wanneer een voetballer neervalt na een hartinfarct, zegt meer dan genoeg. Dat wilde ik hier gezegd hebben. En de rest is allemaal kúl wat er uit zijn mond komt,” bitchte ze vervolgens.

Dit ging natuurlijk niet om de feiten die Baudet benoemde… Zoals gebruikelijk probeerde een kartellid het onderwerp te veranderen door weer ophef te faken. Oh mijn God, Baudet twitterde cynisch dat een voetballer ongetwijfeld een hartinfarct had gekregen “door de griep”! Vreselijk! Dáár moeten we het over hebben, en niet over de fascistische maatregelen van het kabinet!

“Ja, wat ik zei over die voetballer, dat sloeg natuurlijk op het feit dat er nu allemaal nietsverhalen zijn dat door de griep er allemaal onverklaarbare hartaanvallen zouden komen,” aldus Baudet.

Natuurlijk weet iedereen in de Kamer dat ook wel. Maar het gaat ze erom dat ze het debat niet willen voeren. Inhoudelijk mag er niets gezegd worden. Het moet allemaal theater zijn, zodat het kabinet dictatoriale maatregelen kan opleggen aan de bevolking. Het politieke spel is niets meer of minder dan afleiding.

Gundogan doet er een schepje bovenop

Daarom ging Gundogan na de uitleg van Baudet wéér vol op het orgel. Nóg harder dan daarvoor, zelfs. “Ziektes en de dood daar moeten we altijd […] voorzichtig mee zijn. Maar dat soort dingen gewoon laatdunkend over te spreken. Als het gaat om HIV of het gaat om hartinfarcten of het gaat om corona […] Het gaat mij om de bodem van ethiek.”

“Maar er is geen bodem van ethiek bij de FVD! En daarom kunnen ze gerust door de bodem van ethiek zakken!” mekkerde Gundogan vervolgens. En daarna maakte ze zichzelf écht belachelijk. Want, zei ze, “ik zou graag toch weleens willen verzoeken, waarom hij zo is geworden als hij is geworden?”

Baudet kon daar natuurlijk alleen maar lachend op reageren. “Waarom bent u zo’n slecht mens? Dat is eigenlijk de vraag.” Absurd, belachelijk. Maar Gundogannetje kon zich ook op dat moment niet inhouden en schreeuwde hard “JA!” vanuit de zaal. Wat het allemaal nóg grappiger maakte.

Nou, zei de FVD’er daarop, hij deelt alleen de feiten. Uit de feiten blijkt dat er in twee coronaseizoenen net zoveel mensen zijn omgekomen als in twee recente griepseizoenen. Dat Gundogan daar een probleem mee heeft doet daar niets aan af. Cijfers zijn cijfers… zijn cijfers. Punt.

Overigens was Baudet Gundogan ongetwijfeld stiekem best een beetje dankbaar, want hij kon haar interruptie gebruiken om ook Hugo de Jonge aan te spreken op zijn ontkenning van keiharde statistieken.

Iets met twee vliegen in één klap. Wat is dat in het Turks, Nilüfer?