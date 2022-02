EU slaat op oorlogstrom: Legt sancties op aan Rusland vanwege erkenning Donetsk en Luhansk

De Europese Unie heeft wéér een stap gezet in de richting van een serieuze oorlog met Rusland. De federale unie waar niemand ooit voor gestemd heeft kondigt namelijk aan dat er sancties worden opgelegd aan Rusland. Niet omdat dat land Oekraïne is binnengevallen, maar omdat het de twee zelfverklaarde ‘onafhankelijke republieken’ in Luhansk en Donetsk erkent.

Eerder vanavond liet Vladimir Poetin weten dat Rusland de republieken in Luhansk en Donetsk erkent als onafhankelijke staten.

Fireworks light up the night sky in Donetsk after the Russian President signed a decree recognizing the region's independence pic.twitter.com/mmiLOg6vJH — RT (@RT_com) February 21, 2022

Je wist dat het antwoord daarop van de EU en Amerika hard zou zijn. Nou, dat klopt. De EU heeft namelijk meteen laten weten dat het sancties oplegt aan Rusland. Want, vinden ‘Europese leiders,’ Moskou moet hier hard voor bestraft worden! Het lot van Oekraïne gaat ons blijkbaar allemaal aan, ook al is dat land geen lid van de EU, en ook geen lid van de NAVO.

Breaking: the EU “will react with sanctions” to Russia’s move to recognise Donetsk and Luhansk.@VonderLeyen & @eucopresident say the step is “a blatant violation of international law as well as of the Minsk agreements.” pic.twitter.com/DvgH9waJ4E — Rosie Birchard (@RosieBirchard) February 21, 2022

Die beslissing wordt dus genomen door ‘president’ Michel van de Europese Raad en ‘president’ Von der Leyen van de Europese Commissie. Dat zijn allemaal mensen op wie jij en ik nooit gestemd hebben, maar oh, wat hebben ze toch een macht.

Het is nogal wiedes dat sancties voor méér, niet minder stress zorgen. Want als je Rusland nu hard aanpakt heeft dat land nóg minder te verliezen als het Oekraïne ook militair aanpakt / als Rusland iets terugdoet na het geweld uit Oekraïne, afhankelijk van welke zijde je gelooft.

En dat is natuurlijk precies wat de ‘tegen’ stem bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne al beweerde al die jaren geleden. Eén van de argumenten om geen associatieverdrag te willen was dat we dan mogelijk in een oorlog getrokken zouden worden met Rusland omdat dat land simpelweg niet kan tolereren dat Oekraïne ‘deel van het Westen’ wordt. Nu lijkt dat inderdaad te gebeuren – of mogelijk te zijn.

Gek. Want voor zover ik me kan herinneren hadden we toch echt tegen dat verdrag gestemd én had Rutte via een inlegvelletje geregeld dat zoiets nooit kon gebeuren.

Overigens hoor je hier bijna niemand over, maar het is natuurlijk helemaal niet noodzakelijk dat Poetin “voor oorlog gekozen” heeft. Het is best mogelijk dat hij denkt dat hij het Westen kan overbluffen, en dat het zijn grote doel is om een bufferzone te creëren. Vanuit Ruslands perspectief is dat noodzakelijk als Oekraïne definitief voor het Westen kiest. Dan moet daar iets tussen zitten, tussen Oekraïne en Rusland zelf.

Hoe dan ook, de oplossing is en blijft natuurlijk: er moeten duidelijke grenzen geformuleerd worden, maar tegelijkertijd moet het Westen ook ophouden met die continue drang naar het oosten. Voor Rusland is dat nou eenmaal extreem bedreigend. Een mongoloïde aap begrijpt dat nog. Dan zouden Westerse politici dat al helemaal moeten begrijpen.

Of is het mogelijk dat ze dat natuurlijk begrijpen maar er lak aan hebben omdat ze uit zijn op een confrontatie?