Daar gaan we dan! Rusland gaat ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk erkennen als zelfstandige landen

President van Rusland Vladimir Poetin gaat de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk erkennen. Duitsland en Frankrijk zijn hiervan op de hoogte gebracht, meldt het Kremlin. Later vanavond zal Poetin de beslissing in een tv-toespraak bevestigen.

De ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk, toen nog provincies van Oekraïne, verklaarden zich al in 2014 onafhankelijk. Het Russische parlement, de Doema, stemde recentelijk al voor erkenning en meerdere Russische ministers pleitten ook voor erkenning van de republieken.

Maar nu wordt het pas echt spannend. Oekraïne zal dit natuurlijk niet zomaar gaan accepteren. Het is ook volstrekt onduidelijk welk grondgebied nou precies zal worden erkend als territorium van beide volksrepublieken, wat genoeg reden kan zijn voor een daadwerkelijke escalatie van de oorlog in Oost-Oekraïne, meldt de NOS.

De kans dat dit met een sisser afloopt is dus vrijwel nihil. Zelfs als het niet zal leiden tot een conflict zit de kans er dik in dat de Europese Unie en de Verenigde Staten harde sancties tegen Rusland zullen gaan opleggen. Niemand gelooft dat de ‘volksrepublieken‘ een lang leven als zelfstandig land zijn gegund, waarschijnlijk zelfs Rusland niet. Binnen de kortste keren sluiten ze zich ‘geheel vrijwillig’ aan bij Rusland en weet niemand in het Westen meer precies wat ze met de situatie aan moeten.

Op de korte termijn is het meest voor de hand liggend dat Rusland de volksrepublieken gaat bewapenen, zodra ze door Poetin zijn erkend. Op die manier blijft het conflict een zogeheten ‘proxy-oorlog’ en kan Rusland mogelijk sancties voorkomen. Tegelijkertijd zal het leiden tot gezichtsverlies voor Oekraïne, de Europese Unie en de Verenigde Staten. Al hun gedreig met sancties, maatregelen en militaire steun heeft dan nou niet bepaald het gewenste effect gehad.

Dat is ook precies het enge aan de situatie, want leiders lijden niet graag gezichtsverlies. Want wie neemt de Europese Unie of de Verenigde Staten nog serieus als ze, na al die harde woorden, een deel van Oekraïne in feite gewoon afstaan aan Rusland? Niemand, en dat voelen onze leiders ook heel goed.