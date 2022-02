Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: ‘D66 wil veel strengere sancties tegen Rusland en Poetin’s persoonlijke kliek’

Telkens wanneer het over Rusland en het dreigende conflict met Oekraïne gaat, dan staat D66-Kamerlid Sjoerd Wiemer Sjoerdsma met de neus vooraan om Rusland kapot te maken met sancties. Volgens hem is zijn partij van mening dat de sancties die de Europese Unie aan Rusland op kan leggen niet genoeg zijn. “We moeten veel nadrukkelijker kijken naar de kring rond Poetin zelf”, zegt hij in NPO Radio 1-programma Geld of je Leven.

Sjoerdsma gelooft niet zo in het opleggen van sancties aan Rusland, dat zou immers voornamelijk de Russische bevolking raken en het is nog maar de vraag hoe effectief dat gaat zijn. Rusland is namelijk redelijk zelfvoorzienend en strengere sancties zouden juist voor een impuls kunnen zorgen om nóg onafhankelijker te worden van de rest van de wereld. Sjoerdsma ziet dus liever dat Poetin en zijn ‘oligarchische kliek’ worden aangepakt, bijvoorbeeld door het bevriezen van buitenlandse bankrekeningen.

“Poetin was begin dit jaar, lange tijd onzichtbaar in de media, tot in Londen een politicus op riep om precies dit te gaan doen. Toen duurde het precies een halve dag voordat Poetin woedend op televisie verscheen om zich tegen dit plan te verzetten…”, aldus Sjoerdsma in Geld of je Leven.

Hoewel dit in eerste instantie als een redelijk idee klinkt, mocht het echt tot een conflict tussen Rusland en Oekraïne komen, is het behoorlijk onzeker of dit überhaupt effect gaat hebben. Als Rusland echt op oorlogspad is en Poetin zijn geld en dat van zijn oligarchen wil behouden, dan is daar toch al lang rekening mee gehouden? Misschien is dat ook wel de reden dat Rusland (en Oekraïne) cryptovaluta willen legaliseren. Op die manier zou dat (toch al verstopte) geld makkelijk aan eventuele sancties kunnen ontsnappen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Sjoerd Sjoerdsma is wat dat betreft maar een lullig ventje dat harde taal vanaf de zijlijn roept, wetende dat andere landen het vuile werk op mogen knappen als de situatie tussen Rusland en Oekraïne echt escaleert.