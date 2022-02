Rusland zegt vijf Oekraïense ‘indringers’ te hebben gedood op eigen grondgebied, Oekraïne: ‘Fake news’

Volgens de grenswacht van Rusland zijn er aan de grens met Oekraïne vijf doden gevallen tijdens schermutselingen. Russische media spreken van twee Oekraïense voertuigen die de Russische grens bij Mityakinskaya naderden om “saboteurs en verkenners” af te zetten op Russisch grondgebied. De Oekraïense regering weerspreekt dit en noemt het bericht ‘fake news’ omdat er in die streek helemaal geen Oekraïense militairen zouden zijn.

Door de spanningen aan de grens tussen Oekraïne en Rusland is volstrekt onduidelijk wat nou waar is en wat niet. Beide landen lijken een media- en informatieoorlog te voeren en er is maar weinig voor nodig om de boel totaal te laten escaleren.

Rusland lijkt mogelijk toch van plan om Oekraïne binnen te vallen, omdat het de niet erkende volksrepublieken Luhansk en Donetsk in hun invloedssfeer wil trekken. Beide regio’s hebben aangegeven door Rusland te willen worden erkend als vrije republieken, meldt NU.nl. Rusland geeft aan hier vandaag, of in ieder geval binnenkort, over te zullen beslissen. We kunnen de uitkomst natuurlijk wel raden.

Dit lijkt ook de reden te zijn dat Oekraïne zich nog redelijk gedeisd houdt, maar het vuurtje wel flink opstookt. Zij weten ook wel dat ze totaal zouden worden overrompeld als Rusland daadwerkelijk binnen zou vallen, dus hebben ze de steun van het Westen nodig. De Russische regering snapt echter zelf ook wel dat een grootschalig conflict ontzettend duur is en dat de voorgestelde sancties vanuit de Europese Unie en de Verenigde Staten die schade alleen maar verergeren.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Mocht Rusland toch voor een invasie gaan, dan zal het waarschijnlijk een ‘flitsoorlog’ worden. Snel de volksrepublieken binnentrekken, ‘beschermen’ en hopen dat het daar bij blijft. En aangezien de Europese Unie absoluut niet klaar is voor een daadwerkelijk conflict, zou dat nog wel eens kunnen werken ook. De Verenigde Staten zijn natuurlijk wél klaar voor een oorlog, maar het is nog maar de vraag of een nieuw conflict door de Amerikaanse burger zal worden geaccepteerd. Het Afghanistan fiasco staat ze namelijk nog vers in het geheugen en Rusland is toch andere koek.