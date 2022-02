Filmpje! Bill Gates is erg teleurgesteld: ‘Jammer genoeg werkt Omicron als een soort vaccin’

De hoge baas van The Bill and Melina Gates Foundation, Bill Gates zelf, heeft bij de Munich Security Conference 2022, die nu plaatsvindt in Duitsland, gezegd dat hij het heel jammer vindt dat Omicron erg effectief is in het creëren van immuniteit. Eigenlijk is het een soort vaccin, aldus Gates.

In het Duitse München wordt er momenteel een grote conferentie gehouden over internationale “Veiligheid.” Alle bobo’s die maar iets betekenen zijn daarbij. Bill Gates dus ook. Want meneer de software imperialist heeft zich opnieuw uitgevonden als Mensheids Grootst Redder (ofzo). En dus mag hij meepraten.

Maar wat hij zei zorgt voor wat onrust op Twitter. Veel mensen vinden het namelijk nogal frappant dat hij zei het jammer te vinden dat Omicron eigenlijk als een soort van vaccin werkt en de hele wereld overgaat, waardoor gewone vaccins van Big Pharma minder relevant zijn.

“Jammer genoeg is het virus zelf, en dan met name de Omicronvariant, eigenlijk een soort van vaccin,” aldus Gates, “in die zin dat het zowel B-cel als T-cel immuniteit veroorzaakt. En het is er beter in geslaagd de wereldbevolking te bereiken dan de vaccins.”

Bill Gates: “Sadly, the virus itself particularly the variant called Omicron is a type of vaccine, that is it creates both B cell and T cell immunity and it’s done a better job of getting out to the world population than we have with vaccines.” Um…what?pic.twitter.com/glmxzns06X — Michael P Senger (@MichaelPSenger) February 19, 2022

Er is veel kritiek op Gates vanwege die opmerking over “jammer genoeg.” Want als Omicron – een milde versie van het coronavirus – mensen immuniteit verschaft en feitelijk functioneert als een soort van vaccin, dan is het wat gek om daarin teleurgesteld te zijn.

‘Zo bedoelde hij het niet’

Maar er zijn ook mensen die denken dat Gates het allemaal niet zo bedoelde. Deze Twitteraar legt bijvoorbeeld uit: “Jammer genoeg kan ook refereren aan dat mensen besmet moesten worden met een in potentie dodelijk virus om immuniteit te krijgen, omdat het sneller verspreidde dan immuniteit door vaccinatie.”

"Sadly" might refer to: people had to be exposed to a potentially deadly virus (mainstream perspective) to get immunity, because it spread quicker than immunity through vaccination. — BeyondTheThunderdemon (@CryptoLampard) February 19, 2022

Overigens zegt hij in die clip nog iets opmerkelijks. Want hij stelt dat het nu “twee jaar” geduurd heeft “voordat we de vaccins” er waren. Dat vindt hij te langzaam. “De volgende keer moeten ze er binnen zes maanden zijn,” stelde Gates daarop.

